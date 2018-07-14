Сборные Франции и Хорватии разыграют в Москве титул чемпиона мира по футболу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Хорватии сыграют в воскресенье на московской арене "Лужники" в финальном матче чемпионата мира по футболу. Французы могут повторить свой чемпионский успех 1998 года, тогда как хорватские футболисты в финал мирового первенства вышли впервые.
Сборная Франции на нынешнем турнире в трех матчах плей- офф одержала победы в основное время - над командами Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0), а их хорватским соперникам пришлось трижды играть дополнительное время. Сборные Дании и России хорваты победили в серии пенальти, в полуфинале с англичанами решающий гол Марио Манджукич забил во втором дополнительном тайме. К тому же сборная Франции свой полуфинал провела на день раньше хорватов, так что преимущество ее игроков в свежести может стать решающим.
Физическая подготовка стала одним из главных козырей хорватской команды, что позволило ей добиться лучшего результата в своей истории. 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, где хозяева выиграли свой первый титул, хорваты добрались до третьего места, причем в полуфинале уступили как раз сборной Франции. 8 июля 1998 года на "Стад де Франс" французы победили со счетом 2:1, а героем стал защитник Лилиан Тюрам. В 142 матчах за национальную команду он отличился лишь дважды, оба раза - в полуфинале чемпионата мира с хорватами.
20 лет назад хорваты дебютировали на чемпионатах мира, но с тех пор трижды не сумели выйти из группы. На нынешнем турнире сборная Хорватии под руководством Златко Далича сумела выжать максимум из выдающегося поколения игроков, которые большей частью выступают в европейских топ-клубах.
Далич за сборную Хорватии никогда не играл, а еще в прошлом году работал в ОАЭ, он возглавил национальную команду лишь в октябре. Его французский коллега Дидье Дешам в случае победы французов в финале станет лишь третьим в истории футбола специалистом, кто выигрывал чемпионаты мира в качестве игрока, а также в качестве тренера.
Ранее этого добились бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр, который, как и Дешам, поднимал Кубок мира в качестве капитана. Дешам был лидером сборной Франции на чемпионате мира 1998 года, а возглавил сборную в 2012-м. Под его руководством французы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в 2014 году и уступили в финале домашнего Евро-2016 португальцам.
Решающая игра чемпионата мира также должна определить главного героя турнира, где лидерами являются французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Гризманн забил три мяча и организовал победные голы в матчах с уругвайцами и бельгийцами, которые забили защитники Рафаэль Варан и Самюэль Умтити. Мбаппе придает атакам французов скорость, а его два мяча в 1/8 финала отправили домой аргентинцев во главе с Лионелем Месси.
Лидером хорватов является 32-летний полузащитник Лука Модрич из мадридского "Реала", который в мае выиграл Лигу чемпионов. При этом Гризманн и Мбаппе забили на турнире по три мяча, тогда как Модрич, Иван Перишич и Марио Манджукич - по два. Участие Перишича в финальном матче под вопросом, после полуфинала, где он забил мяч и сделал результативную передачу, хорват был доставлен в больницу с травмой колена и накануне решающей игры тренировался по индивидуальной программе.
Если сборная Хорватии делает ставку на быстрые атаки через фланги, то французы играют более академично, но благодаря надежной обороне и опорной зоне практически не позволяют соперникам создавать моменты. Подобным образом сборная Франции обыграла команды Уругвая и Бельгии, которые сильны прежде всего своими атакующими футболистами.
"Три слова - уверенность, спокойствие и сосредоточенность - вот все, что нам нужно в завтрашнем матче", - сказал накануне игры Дидье Дешам. Он также заявил, что команда смогла сделать выводы после проигранного португальцам финала домашнего чемпионата Европы два года назад.
"Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", - сказал его хорватский коллега Златко Далич.
Решающая игра чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Матчу будет предшествовать церемония закрытия, которая, по словам постановщика Феликса Михайлова, будет посвящена болельщикам. На финальный матч чемпионата мира назначена судейская бригада во главе с Нестором Питаной из Аргентины, который работал и на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
В субботу в матче за третье место в Санкт-Петербурге команда Бельгии со счетом 2:0 победила сборную Англии, впервые завоевав бронзовые медали чемпионата мира.