историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июля, 00:06
Сборные Франции и Хорватии разыграют в Москве титул чемпиона мира по футболу
Стадион "Лужники"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Матчу будет предшествовать церемония закрытия, которая, по словам постановщика Феликса Михайлова, будет посвящена болельщикам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Хорватии сыграют в воскресенье на московской арене "Лужники" в финальном матче чемпионата мира по футболу. Французы могут повторить свой чемпионский успех 1998 года, тогда как хорватские футболисты в финал мирового первенства вышли впервые.

Сборная Франции на нынешнем турнире в трех матчах плей- офф одержала победы в основное время - над командами Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0), а их хорватским соперникам пришлось трижды играть дополнительное время. Сборные Дании и России хорваты победили в серии пенальти, в полуфинале с англичанами решающий гол Марио Манджукич забил во втором дополнительном тайме. К тому же сборная Франции свой полуфинал провела на день раньше хорватов, так что преимущество ее игроков в свежести может стать решающим.

Смотрите также
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

Физическая подготовка стала одним из главных козырей хорватской команды, что позволило ей добиться лучшего результата в своей истории. 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, где хозяева выиграли свой первый титул, хорваты добрались до третьего места, причем в полуфинале уступили как раз сборной Франции. 8 июля 1998 года на "Стад де Франс" французы победили со счетом 2:1, а героем стал защитник Лилиан Тюрам. В 142 матчах за национальную команду он отличился лишь дважды, оба раза - в полуфинале чемпионата мира с хорватами.

20 лет назад хорваты дебютировали на чемпионатах мира, но с тех пор трижды не сумели выйти из группы. На нынешнем турнире сборная Хорватии под руководством Златко Далича сумела выжать максимум из выдающегося поколения игроков, которые большей частью выступают в европейских топ-клубах.

Далич за сборную Хорватии никогда не играл, а еще в прошлом году работал в ОАЭ, он возглавил национальную команду лишь в октябре. Его французский коллега Дидье Дешам в случае победы французов в финале станет лишь третьим в истории футбола специалистом, кто выигрывал чемпионаты мира в качестве игрока, а также в качестве тренера.

Ранее этого добились бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр, который, как и Дешам, поднимал Кубок мира в качестве капитана. Дешам был лидером сборной Франции на чемпионате мира 1998 года, а возглавил сборную в 2012-м. Под его руководством французы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в 2014 году и уступили в финале домашнего Евро-2016 португальцам.

Гризманн, Мбаппе или Модрич

Решающая игра чемпионата мира также должна определить главного героя турнира, где лидерами являются французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Гризманн забил три мяча и организовал победные голы в матчах с уругвайцами и бельгийцами, которые забили защитники Рафаэль Варан и Самюэль Умтити. Мбаппе придает атакам французов скорость, а его два мяча в 1/8 финала отправили домой аргентинцев во главе с Лионелем Месси.

Смотрите также
Путин: чемпионат мира по футболу помог разрушить мифы и предубеждения о России

Лидером хорватов является 32-летний полузащитник Лука Модрич из мадридского "Реала", который в мае выиграл Лигу чемпионов. При этом Гризманн и Мбаппе забили на турнире по три мяча, тогда как Модрич, Иван Перишич и Марио Манджукич - по два. Участие Перишича в финальном матче под вопросом, после полуфинала, где он забил мяч и сделал результативную передачу, хорват был доставлен в больницу с травмой колена и накануне решающей игры тренировался по индивидуальной программе.

Уверенность, спокойствие и сосредоточенность

Если сборная Хорватии делает ставку на быстрые атаки через фланги, то французы играют более академично, но благодаря надежной обороне и опорной зоне практически не позволяют соперникам создавать моменты. Подобным образом сборная Франции обыграла команды Уругвая и Бельгии, которые сильны прежде всего своими атакующими футболистами.

Смотрите также
Главы МВД Франции и Хорватии поспорили, чья сборная победит на ЧМ-2018

"Три слова - уверенность, спокойствие и сосредоточенность - вот все, что нам нужно в завтрашнем матче", - сказал накануне игры Дидье Дешам. Он также заявил, что команда смогла сделать выводы после проигранного португальцам финала домашнего чемпионата Европы два года назад.

"Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", - сказал его хорватский коллега Златко Далич.

Решающая игра чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Матчу будет предшествовать церемония закрытия, которая, по словам постановщика Феликса Михайлова, будет посвящена болельщикам. На финальный матч чемпионата мира назначена судейская бригада во главе с Нестором Питаной из Аргентины, который работал и на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

В субботу в матче за третье место в Санкт-Петербурге команда Бельгии со счетом 2:0 победила сборную Англии, впервые завоевав бронзовые медали чемпионата мира.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Путин проведет в Москве встречи с лидерами стран, приехавшими на финал ЧМ-2018
15 июля, 00:27
Сборные Франции и Хорватии разыграют в Москве титул чемпиона мира по футболу
15 июля, 00:06
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию
14 июля, 23:31
Путин: чемпионат мира по футболу помог разрушить мифы и предубеждения о России
14 июля, 23:08
Кабаева на финале чемпионата мира будет болеть за Францию
14 июля, 23:05
Капитан сборной Бельгии Эден Азар надеется, что команда приобретет привычку побеждать
14 июля, 22:28
Бышовец: время сборной Бельгии может прийти на ближайших крупных чемпионатах
14 июля, 22:23
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White