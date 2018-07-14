Сборные Франции и Хорватии разыграют в Москве титул чемпиона мира по футболу

Матчу будет предшествовать церемония закрытия, которая, по словам постановщика Феликса Михайлова, будет посвящена болельщикам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Хорватии сыграют в воскресенье на московской арене "Лужники" в финальном матче чемпионата мира по футболу. Французы могут повторить свой чемпионский успех 1998 года, тогда как хорватские футболисты в финал мирового первенства вышли впервые. Сборная Франции на нынешнем турнире в трех матчах плей- офф одержала победы в основное время - над командами Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0), а их хорватским соперникам пришлось трижды играть дополнительное время. Сборные Дании и России хорваты победили в серии пенальти, в полуфинале с англичанами решающий гол Марио Манджукич забил во втором дополнительном тайме. К тому же сборная Франции свой полуфинал провела на день раньше хорватов, так что преимущество ее игроков в свежести может стать решающим.

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Физическая подготовка стала одним из главных козырей хорватской команды, что позволило ей добиться лучшего результата в своей истории. 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, где хозяева выиграли свой первый титул, хорваты добрались до третьего места, причем в полуфинале уступили как раз сборной Франции. 8 июля 1998 года на "Стад де Франс" французы победили со счетом 2:1, а героем стал защитник Лилиан Тюрам. В 142 матчах за национальную команду он отличился лишь дважды, оба раза - в полуфинале чемпионата мира с хорватами. 20 лет назад хорваты дебютировали на чемпионатах мира, но с тех пор трижды не сумели выйти из группы. На нынешнем турнире сборная Хорватии под руководством Златко Далича сумела выжать максимум из выдающегося поколения игроков, которые большей частью выступают в европейских топ-клубах. Далич за сборную Хорватии никогда не играл, а еще в прошлом году работал в ОАЭ, он возглавил национальную команду лишь в октябре. Его французский коллега Дидье Дешам в случае победы французов в финале станет лишь третьим в истории футбола специалистом, кто выигрывал чемпионаты мира в качестве игрока, а также в качестве тренера. Ранее этого добились бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр, который, как и Дешам, поднимал Кубок мира в качестве капитана. Дешам был лидером сборной Франции на чемпионате мира 1998 года, а возглавил сборную в 2012-м. Под его руководством французы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в 2014 году и уступили в финале домашнего Евро-2016 португальцам. Гризманн, Мбаппе или Модрич Решающая игра чемпионата мира также должна определить главного героя турнира, где лидерами являются французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Гризманн забил три мяча и организовал победные голы в матчах с уругвайцами и бельгийцами, которые забили защитники Рафаэль Варан и Самюэль Умтити. Мбаппе придает атакам французов скорость, а его два мяча в 1/8 финала отправили домой аргентинцев во главе с Лионелем Месси.

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Лидером хорватов является 32-летний полузащитник Лука Модрич из мадридского "Реала", который в мае выиграл Лигу чемпионов. При этом Гризманн и Мбаппе забили на турнире по три мяча, тогда как Модрич, Иван Перишич и Марио Манджукич - по два. Участие Перишича в финальном матче под вопросом, после полуфинала, где он забил мяч и сделал результативную передачу, хорват был доставлен в больницу с травмой колена и накануне решающей игры тренировался по индивидуальной программе. Уверенность, спокойствие и сосредоточенность Если сборная Хорватии делает ставку на быстрые атаки через фланги, то французы играют более академично, но благодаря надежной обороне и опорной зоне практически не позволяют соперникам создавать моменты. Подобным образом сборная Франции обыграла команды Уругвая и Бельгии, которые сильны прежде всего своими атакующими футболистами.