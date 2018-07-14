Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

Президент ФИФА поблагодарил футболистов, тренеров, судей, болельщиков и русский народ, благодаря которому, по его мнению, чемпионат мира в России стал лучшим в истории

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и заверил, что обязательно еще вернется в Россию. Об этом он заявил перед началом гала-концерта "Ночь в Большом" в субботу в Большом театре, который посвящен закрытию чемпионата мира по футболу. "Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", - заявил Инфантино.

"Сегодня, накануне финала, который пройдет в воскресенье на прекрасном стадионе "Лужники", я хочу сказать спасибо, спасибо большое, - продолжил глава ФИФА. - Спасибо футболистам - главным актерам этого события, которые блистали на футбольном поле и подарили нам невероятные эмоции. Спасибо тренерам, которые пытались докричаться до своих футболистов, передавали им свою силу духа. Спасибо судьям, которые были великолепны на этом чемпионате". "Спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен. Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим. Спасибо, президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть, уверен, что без вас все это было бы невозможным", - также добавил Инфантино.

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