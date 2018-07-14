Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и заверил, что обязательно еще вернется в Россию. Об этом он заявил перед началом гала-концерта "Ночь в Большом" в субботу в Большом театре, который посвящен закрытию чемпионата мира по футболу.
"Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", - заявил Инфантино.
"Сегодня, накануне финала, который пройдет в воскресенье на прекрасном стадионе "Лужники", я хочу сказать спасибо, спасибо большое, - продолжил глава ФИФА. - Спасибо футболистам - главным актерам этого события, которые блистали на футбольном поле и подарили нам невероятные эмоции. Спасибо тренерам, которые пытались докричаться до своих футболистов, передавали им свою силу духа. Спасибо судьям, которые были великолепны на этом чемпионате".
"Спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен. Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим. Спасибо, президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть, уверен, что без вас все это было бы невозможным", - также добавил Инфантино.
"Две вещи произошли в этой стране за последний месяц, конечно, в дополнение к прекрасному футболу. Во-первых, Россия стала настоящей футбольной страной, забыв про другие виды спорта. Спасибо за это сборной России со Станиславом Черчесовым и Игорем Акинфеевым, за те эмоции, которые они подарили, не только своим болельщикам, но и всем любителям футбола", - отметил президент ФИФА.
"Во-вторых, это представление мира о России. Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории", - заявил Инфантино.
Также Инфантино предложил всем зрителям, которые собрались в зале, превратить Большой театр в стадион "Лужники".
"Давайте попробуем трансформировать этот потрясающий театр в футбольный стадион, если это возможно, - сказал президент ФИФА. - Я думаю такого никто никогда не делал, но мы попытаемся. Давайте превратим Большой театр в "Лужники".
После этого Инфантино начал скандировать "Россия, Россия". Весь зал подхватил его порыв и продолжил скандировать "Россия!"
Турнир завершится 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии. Игра начнется в 18:00 мск.