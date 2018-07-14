историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июля, 23:31
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию
Глава ФИФА Джанни Инфантино (слева) и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Президент ФИФА поблагодарил футболистов, тренеров, судей, болельщиков и русский народ, благодаря которому, по его мнению, чемпионат мира в России стал лучшим в истории

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и заверил, что обязательно еще вернется в Россию. Об этом он заявил перед началом гала-концерта "Ночь в Большом" в субботу в Большом театре, который посвящен закрытию чемпионата мира по футболу.

"Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", - заявил Инфантино.

Смотрите также
Путин: чемпионат мира по футболу помог разрушить мифы и предубеждения о РоссииБельгийцы впервые в истории завоевали бронзу на ЧМ по футболу, победив англичан

"Сегодня, накануне финала, который пройдет в воскресенье на прекрасном стадионе "Лужники", я хочу сказать спасибо, спасибо большое, - продолжил глава ФИФА. - Спасибо футболистам - главным актерам этого события, которые блистали на футбольном поле и подарили нам невероятные эмоции. Спасибо тренерам, которые пытались докричаться до своих футболистов, передавали им свою силу духа. Спасибо судьям, которые были великолепны на этом чемпионате".

"Спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен. Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим. Спасибо, президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть, уверен, что без вас все это было бы невозможным", - также добавил Инфантино.

Смотрите также
Как бельгийские болельщики отмечали успех команды на ЧМ-2018 в центре Москвы

"Две вещи произошли в этой стране за последний месяц, конечно, в дополнение к прекрасному футболу. Во-первых, Россия стала настоящей футбольной страной, забыв про другие виды спорта. Спасибо за это сборной России со Станиславом Черчесовым и Игорем Акинфеевым, за те эмоции, которые они подарили, не только своим болельщикам, но и всем любителям футбола", - отметил президент ФИФА.

"Во-вторых, это представление мира о России. Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории", - заявил Инфантино.

Глава ФИФА превратил Большой театр в "Лужники"

Также Инфантино предложил всем зрителям, которые собрались в зале, превратить Большой театр в стадион "Лужники".

"Давайте попробуем трансформировать этот потрясающий театр в футбольный стадион, если это возможно, - сказал президент ФИФА. - Я думаю такого никто никогда не делал, но мы попытаемся. Давайте превратим Большой театр в "Лужники".

После этого Инфантино начал скандировать "Россия, Россия". Весь зал подхватил его порыв и продолжил скандировать "Россия!"

Турнир завершится 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии. Игра начнется в 18:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Путин проведет в Москве встречи с лидерами стран, приехавшими на финал ЧМ-2018
15 июля, 00:27
Сборные Франции и Хорватии разыграют в Москве титул чемпиона мира по футболу
15 июля, 00:06
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию
14 июля, 23:31
Путин: чемпионат мира по футболу помог разрушить мифы и предубеждения о России
14 июля, 23:08
Кабаева на финале чемпионата мира будет болеть за Францию
14 июля, 23:05
Капитан сборной Бельгии Эден Азар надеется, что команда приобретет привычку побеждать
14 июля, 22:28
Бышовец: время сборной Бельгии может прийти на ближайших крупных чемпионатах
14 июля, 22:23
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White