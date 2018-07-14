Кабаева на финале чемпионата мира будет болеть за Францию

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике высоко оценила уровень игры, показанный на ЧМ-2018 российской сборной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на финальном матче чемпионата мира по футболу, который пройдет в воскресенье вечером на стадионе "Лужники", будет болеть за команду Франции. Об этом спортсменка и общественная деятельница сообщила журналистам в Большом театре перед началом гала- концерта "Ночь в Большом", посвященного закрытию первенства.

"Франция", - ответила Кабаева на вопрос, за кого она планирует болеть на финальной игре. Спортсменка добавила, что ей бы очень хотелось посетить матч между командами Хорватии и Франции. "Я постараюсь", - сказала она.