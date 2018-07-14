Кабаева на финале чемпионата мира будет болеть за Францию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на финальном матче чемпионата мира по футболу, который пройдет в воскресенье вечером на стадионе "Лужники", будет болеть за команду Франции. Об этом спортсменка и общественная деятельница сообщила журналистам в Большом театре перед началом гала- концерта "Ночь в Большом", посвященного закрытию первенства.
"Франция", - ответила Кабаева на вопрос, за кого она планирует болеть на финальной игре. Спортсменка добавила, что ей бы очень хотелось посетить матч между командами Хорватии и Франции. "Я постараюсь", - сказала она.
Кабаева высоко оценила уровень игры, показанный на ЧМ-2018 российской сборной. Она заметила, что до начала мундиаля победа над командой Испании казалась сном, а в итоге российские футболисты это сделали. "Я поздравляю всю страну, всех болельщиков, нашу сборную, всех ребят, что футбол возрождается, они большие молодцы", - подчеркнула олимпийская чемпионка, поблагодарив команду за подаренный праздник.
"Был прекрасный праздник, а наша команда - молодцы. Ребята! Вы - супер!", - обратилась она к футболистам.
Спортсменка также добавила, что в стране обязательно должны происходить большие спортивные события, потому как "они объединяют мир".