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14 июля, 23:08
Путин: чемпионат мира по футболу помог разрушить мифы и предубеждения о России
Президент FIFA Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
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Президент также обещал придумать для болельщиков комфортный визовый режим, чтобы они смогли продолжить знакомство с Россией

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что прошедший в России чемпионат мира по футболу удался, одним из его результатов стало разрушение антироссийских мифов и предубеждений. Такое мнение он высказал на открытии гала-концерта "Ночь в Большом" в субботу в Большом театре.

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"Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату, и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей, - сказал президент. - Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и представители СМИ, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники одиннадцати городских пресс-центров чемпионата, и, конечно, болельщики", - сказал российский лидер.

Путин особо отметил, что "приехав в Россию поддержать свои национальные сборные, они представили все многообразие международной футбольной семьи, но главное - показали самые лучшие ее качества: дружбу, духовное единство, верность спортивным принципам, идеалам равноправия и взаимного уважения". Глава государства выразил признательность за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России.

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"Мы рады, что наши гости все видели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", - подчеркнул он, добавив, что до завершения чемпионата мира FIFA остались считанные часы. "И сегодня, накануне финала главного футбольного турнира планеты, уверен, нас объединяют общие чувства: мы с нетерпением ждем матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершен", - заключил российский лидер.

Путин также обещал продумать, как обеспечить для болельщиков максимально комфортный визовый режим для того, чтобы дать им возможность продолжить знакомство с Россией.

"Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем", - сказал президент.

Путин отметил, что болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться в Россию вновь, привести свои семьи и друзей. По его словам, Россия настолько велика и самобытна, а ее граждане открыты к сотрудничеству и для реализации совместных проектов, что еще многим сможет удивить гостей.

Президент поблагодарил FIFA за доверие к РФ и заверил, что страна всегда рада видеть гостей, старых и новых друзей, которых стало больше благодаря чемпионату мира по футболу.

"Чемпионат мира FIFA, как и другие крупные международные спортивные соревнования, обладают уникальной способностью объединять людей, раскрывать всю силу так называемой народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира, процветанию нашей планеты, нашего общего дома - огромного, многоликого и прекрасного", - сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил "всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России и лично господина [Джанни] Инфантино [президент FIFA] за возможность принять такое грандиозное событие". Он признался, что благодарит "за доверие, за поддержку, которая была оказана РФ в ходе подготовки к турниру и, главное, - за веру в Россию как страну, где держат слово, уважают партнеров и хранят великий дух и принципы спорта".

"Чемпионат подходит к концу, но мы не прощаемся с вами! В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их теперь у нас больше!" - подчеркнул Путин. Он поблагодарил всех гостей ЧМ и пожелал: "До новых встреч!"

В финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют хорватская и французская сборные. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.

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