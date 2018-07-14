Голодец считает исчерпанным инцидент с политическими высказываниями футболиста из Хорватии

FIFA вынесла предупреждение футболисту Виде за видеоролик, на котором он прокричал: "Слава Украине"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает исчерпанным инцидент с политическими высказываниями футболистов сборной Хорватии. Об этом зампред правительства сообщила журналистам в субботу в Большом театре перед началом гала-концерта "Ночь в Большом", посвященного завершению чемпионата мира по футболу.

"Мы говорили об этом, и команда принесла извинения", - сказала Голодец. При этом, отвечая на вопрос, исчерпан ли инцидент, она заметила: "На сегодняшний день - да".

После четвертьфинального поединка ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, который последние выиграли в серии послематчевых пенальти, в интернете появился видеоролик из раздевалки балканской сборной, на котором Вида прокричал: "Слава Украине". Позднее защитник извинился и заявил, что не вкладывал в эти слова политический подтекст, поблагодарив Россию за гостеприимство. FIFA вынесла предупреждение Виде.

Хорватская сборная сыграет с французами в финале чемпионата мира. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.