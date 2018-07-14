Капитан сборной Бельгии Эден Азар надеется, что команда приобретет привычку побеждать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Капитан команды Бельгии по футболу Эден Азар, автор второго гола в матче за третье место на чемпионате мира - 2018 с англичанами, остался доволен выступлением сборной, отметив, что ей нужно приобрести "привычку побеждать".
Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии прошел в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" и завершился победой бельгийцев со счетом 2:0. "Прекрасно, что мы выиграли сегодняшний матч. Мы очень хорошо провели встречу, я доволен, как мы показали и индивидуальную, и коллективную игру", - сказал Азар журналистам после матча.
На вопрос, почему сборная Бельгии не смогла выиграть турнир, он ответил, что у команды пока нет такой привычки.
"Как говорят, чтобы выиграть чемпионат мира, нужно иметь привычку играть в финале. У нас такой привычки еще нет. Но я надеюсь, мы ее приобретем", - сказал капитан бельгийской сборной. Он добавил, что в команде Бельгии "есть очень хорошие футболисты, есть желание играть".
В финальном матче чемпионата мира 15 июля встретятся команды Франции и Хорватии. Игра состоится на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.