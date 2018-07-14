Капитан сборной Бельгии Эден Азар надеется, что команда приобретет привычку побеждать

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии прошел в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" и завершился победой бельгийцев со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Капитан команды Бельгии по футболу Эден Азар, автор второго гола в матче за третье место на чемпионате мира - 2018 с англичанами, остался доволен выступлением сборной, отметив, что ей нужно приобрести "привычку побеждать". Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии прошел в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" и завершился победой бельгийцев со счетом 2:0. "Прекрасно, что мы выиграли сегодняшний матч. Мы очень хорошо провели встречу, я доволен, как мы показали и индивидуальную, и коллективную игру", - сказал Азар журналистам после матча.

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