Бышовец: время сборной Бельгии может прийти на ближайших крупных чемпионатах

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат Европы 2020 года и чемпионат мира 2022 года могут стать турнирами имени бельгийской футбольной сборной. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Анатолий Бышовец.
На чемпионате мира сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Англии со счетом 2:0.
Эксперт отметил игру полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брюйне. "Он сегодня создал для [Ромелу] Лукаку и [Эдена] Азара моменты, от него исходила постоянная острота, полузащитник искал слабости в обороне соперника, что и привело к победе бельгийцев. У них очень сбалансированная команда, в ней есть настоящие звезды, и проигранный матч в полуфинале французам (0:1), возможно, стал следствием ошибки [главного тренер] Роберто Мартинеса, который передвинул Де Брюйне на фланг атаки, ограничив его свободу творчества. Также бельгийцам в полуфинале не хватило опыта, когда они отказались от атакующего футбола, но сегодняшняя победа заслуженна, и можно говорить, что время этой команды придет на двух ближайших турнирах", - сказал Бышовец.
Также Бышовец оценил игру сборной Англии на турнире. "Матчи англичан оставили хорошее впечатление, за исключением встреч с хорватами и бельгийцами. В полуфинале сборная Англии преждевременно отдала инициативу, уповая на забитый мяч, а по ходу матча ее очень сложно вернуть. Думаю, команде Англии не хватило креативности в атакующей и средней линиях при переходе от обороны к атаке, за что нужно отдать должное сборной Хорватии, которая смогла благодаря скорости и нестандартным действиям добиться победы (хорваты выиграли со счетом 2:1 и вышли в финал турнира - прим. ТАСС)", - добавил Бышовец.
По мнению собеседника агентства, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен продолжить работу на своем посту, несмотря на поражение в матче за третье место. "Ему, наверное, не хватило опыта по ходу некоторых матчей, чтобы внести коррективы. Но идея, построение команды, подбор игроков, атмосфера в раздевалке и на поле отвечают задачам сборной", - отметил Бышовец.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники".