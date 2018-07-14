Бышовец: время сборной Бельгии может прийти на ближайших крупных чемпионатах

На чемпионате мира сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Англии со счетом 2:0

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат Европы 2020 года и чемпионат мира 2022 года могут стать турнирами имени бельгийской футбольной сборной. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Анатолий Бышовец. На чемпионате мира сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Англии со счетом 2:0.

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Эксперт отметил игру полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брюйне. "Он сегодня создал для [Ромелу] Лукаку и [Эдена] Азара моменты, от него исходила постоянная острота, полузащитник искал слабости в обороне соперника, что и привело к победе бельгийцев. У них очень сбалансированная команда, в ней есть настоящие звезды, и проигранный матч в полуфинале французам (0:1), возможно, стал следствием ошибки [главного тренер] Роберто Мартинеса, который передвинул Де Брюйне на фланг атаки, ограничив его свободу творчества. Также бельгийцам в полуфинале не хватило опыта, когда они отказались от атакующего футбола, но сегодняшняя победа заслуженна, и можно говорить, что время этой команды придет на двух ближайших турнирах", - сказал Бышовец.