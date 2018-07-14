Кейн: сборная Англии в матче с бельгийцами на ЧМ сделала все, что могла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии в матче за третье место чемпионата мира с командой Бельгии сделали все, что могли. Об этом сообщил журналистам нападающий англичан Гарри Кейн.
В субботу сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0.
"Это было тяжело, мы сделали все, что могли", - отметил игрок.
По его словам, англичане проиграли не из-за плохой физподготовки. "Мы тренировались, мы старались, мы молодые. Физически подготовлены мы очень хорошо", - сказал Кейн.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.