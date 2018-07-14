Кейн: сборная Англии в матче с бельгийцами на ЧМ сделала все, что могла

В субботу сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии в матче за третье место чемпионата мира с командой Бельгии сделали все, что могли. Об этом сообщил журналистам нападающий англичан Гарри Кейн.

В субботу сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0.