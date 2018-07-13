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14 июля, 22:22
Болельщики со всего мира на улицах Санкт-Петербурга благодарят Россию за ЧМ-2018
© Петр Ковалев/ТАСС
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В фан-зону на Конюшенной площади смотреть матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пришли тысячи болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Праздник футбола в Санкт-Петербурге завершился в субботу матчем за третье место чемпионата мира, в котором сборная Бельгии одержала победу над командой Англии. Болельщики не спешили покидать стадион на Крестовском острове, фотографировались друг с другом, благодарили за чемпионат и гостеприимство, передает корр. ТАСС. По данным полиции, последний матч на петербургском стадионе прошел без существенных нарушений общественного порядка.

"Россия! Россия!" - скандировали на русском языке иностранные болельщики на выходе со стадиона и добавляли на английском "очень-очень хорошо!" Российские любители футбола в майках аргентинской, бразильской, бельгийской и российской сборных в ответ на это улыбались и приглашали их вновь приехать в Петербург. Кто-то в толпе попытался на мотив песни пуэрториканского музыканта Луиса Фонси "Dеspacito" с небольшим акцентом несколько раз спеть "спасибо".

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Проходивший мимо английский болельщик Тони с надеждой сказал, что кубок чемпионата Европы в 2020 году уедет на родину родоначальников футбола. Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, а стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

Уроженец Марокко Аднан, проживающий в России, в беседе с корреспондентом ТАСС высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу. "Все на высоком уровне. Ко мне приезжали гости, когда сборная Марокко играла, и им очень понравилась инфраструктура, архитектура, гостеприимство. От друзей я много хорошего слышал о России", - поделился он.

По его мнению, чемпионат будет способствовать росту интереса к России как к туристическому направлению. "У всего есть начало и есть конец, чемпионат уже завтра заканчивается, но у людей останется в памяти, что такое было в России, и люди, которые сюда приехали, они потом еще приедут", - сказал Аднан.

Фестиваль болельщиков

В фан-зону на Конюшенной площади смотреть матч традиционно пришли тысячи болельщиков. В основном это были жители Петербурга и других российских городов, но иностранных гостей здесь по-прежнему много. "Мы приехали на два дня, чтобы увидеть последние матчи чемпионата. Мы не успели купить билеты на стадион, поэтому завтра мы будем смотреть финал в фан-зоне или в баре - здесь фантастическая атмосфера, очень весело", - сказал голландский болельщик Морфин, который пришел в фан-зону вместе с компанией своих соотечественников в ярких оранжевых футболках.

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После матча болельщики не спешили расходиться, фотографировались на память друг с другом и обменивались национальной футбольной атрибутикой и впечатлениями. Но после финального свистка многие с грустью говорили, что пришло время прощаться. Яспер из бельгийского Антверпена признался, что ему немного жаль, что чемпионат подходит к концу, но он надолго его запомнит, потому что встретил настоящего друга Филиппа.

"Отличная организация, прекрасные люди, и на всех играх болельщики из разных стран были рядом друг с другом - не было никакой агрессии, только уважение между мусульманскими, европейскими, российскими, африканскими болельщиками. Это был чемпионат именно мира", - признался Яспер. Он собирался уезжать два дня назад, но поменял билеты, чтобы поболеть за свою сборную, и намерен потом вернуться в Россию к друзьям.

Петербургский композитор и исполнитель Игорь Корнелюк, прощаясь со зрителями фестиваля болельщиков на Конюшенной площади после своего выступления, тоже немного загрустил. "Мы так привыкли к футболу, что в понедельник я проснусь, и мне точно будет чего-то не хватать. Я смотрел все матчи, со мной такого никогда не было, и я верю, что доживу до того дня, когда наши станут чемпионами мира", - сказал музыкант.

Торжества на улице

Традиционно после матча башня Дома Зингера, где расположен офис компании "Вконтакте", подсвечена цветами флага команды-победителя. Но во всей красе бельгийский триколор можно будет увидеть сразу после захода солнца. На Невском проспекте слышны звуки барабанов бельгийских болельщиков и звуки многочисленных дудок. Водители сигналят особенно активно, когда видят на тротуарах людей в футболках сборной Бельгии.

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Болельщики команды-победителя и российской сборной в настоящее время преобладают на улицах Петербурга. Стихийные праздники с танцами и футбольными кричалками можно увидеть на набережных, Дворцовой площади и центральных улицах.

Праздник завершился

"Грандиозный праздник футбола завершился в нашем городе победой сборной команды Бельгии в матче за третье место. Как и предыдущие шесть игр, матч прошел на высоком организационном уровне и собрал 64 тысячи 406 зрителей на трибунах стадиона "Санкт-Петербург". В общей сложности за время проведения турнира стадион посетили почти 450 тысяч болельщиков из 179 государств", - подвел итоги чемпионата вице-губернатор Владимир Кириллов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он сообщил, что в организации мероприятия были задействованы свыше 1,7 тыс. волонтеров, а трансляцию матча на площадке Фестиваля болельщиков на Конюшенной площади посмотрели 12,8 тыс. жителей и гостей Северной столицы. "Думаю, что многие болельщики по достоинству оценили красоту и гостеприимство нашего города. Надеемся, наши гости из разных стран и российских регионов, их друзья в ближайшие годы вернутся в Петербург как туристы", - сказал Кириллов.

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Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью информагентствам отмечал, что чемпионат мира будет способствовать увеличению туристического потока в город. По итогам 2018 году власти города ждут свыше 8 млн туристов, что на 500 тысяч больше предыдущего года. Но эффект от международных мероприятий такого рода, по оценкам экспертов, город оценит через год.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи завершились в Сочи, Казани, Саранске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Город на Неве принял 7 игр чемпионата. Финал состоится 15 июля в Москве.

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