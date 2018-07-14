Как бельгийские болельщики отмечали успех команды на ЧМ-2018 в центре Москвы

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Погребняк/. Сборная Бельгии по футболу в субботу обыграла команду Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира и впервые в своей истории завоевала медали мирового первенства.
Несмотря на то, что игра проходила в Санкт-Петербурге, многие болельщики бельгийской сборной поддерживали любимую команду в московской фан-зоне и столичных барах. После финального свистка фанаты отправились в центр Москвы, чтобы вместе отпраздновать исторический успех подопечных Роберта Мартинеса.
Уже спустя 15 минут после окончания матча бельгийские болельщики стали прибывать на Никольскую улицу, которая так полюбилась любителям футбола во время чемпионата мира. Фанатам команды Роберто Мартинеса пришлось делить улицу с хорватскими болельщиками, которые вовсю готовятся к финалу мирового первенства. В воскресенье сборная Хорватии сыграет с командой Франции на московском стадионе "Лужники" и выяснит, какая команда является лучшей в мире.
Бельгийские болельщики не скрывали своей радости от исторического успеха команды. "Это исторический момент для нашей страны, - считает 41-летняя сотрудница бельгийского банка Оливия. - Мы очень счастливы, что смоги завоевать бронзовые награды мирового первенства. Наша национальная команда долга шла к этому триумфу и ей, наконец, удалось обрадовать миллионы бельгийцев".
Хорватские фанаты с радостью разделили футбольный праздник с болельщиками сборной Бельгии. "Мы смотрели матч за третье место чемпионата мира и поддерживали команду Роберто Мартинеса, - рассказал ТАСС хорватский болельщик в футболке с фамилией Модрич. - Бельгийская команда весь турнира показывала атакующий футбол и заслужила попасть в тройку лучших. Считаю, что английские игроки просто не смогли настроиться на матч и уступили из-за психологии, их соперники просто больше хотели победить".
Присоединившиеся к ликованию бельгийские фанаты в шапках-ушанках рассказали, что успеха на мировом первенстве команда добилась благодаря своему капитану - Эдену Азару, который забил второй мяч в ворота английской команды. "Он провел просто выдающийся турнир, еще раз доказал, что является одним из лучших игроков планеты. Английские защитники не смогли ничего сделать с быстрыми рывками и точными передачами Азара. Считаю, что нашему капитану пора покидать "Челси" и переходить в мадридский "Реал", он как никто сможет заменить Криштиану Роналду в испанской команде", - сказал один из болельщиков.
Хорватские болельщики готовятся к финалу чемпионата мира. #ХорватияФранция #Никольская #Worldcup2018Russia pic.twitter.com/Kk2j889qen— Сергей Погребняк (@jNHdypUIxfwOGOM) 14 июля 2018 г.
Любители футбола из Англии предпочти скрыться от бурного празднования бельгийских и хорватских болельщиков. Редкие группы английских болельщиков встречались лишь в глубине различных пабов и в ЦУМе. Несмотря на поражение, фанаты пребывали в хорошем расположении духа и были крайне разговорчивыми.
"Конечно, обидно проиграть матч за третье место чемпионата мира и остаться в шаге о медалей, - посетовала 29-летняя болельщица сборной Англии Камилла. - Но мы довольны выступлением любимой команды в России. До старта турнира никто не ожидал, что мы сможем дойти до полуфинала. Считаю, что сборная Англии сможет выйти в финал чемпионата Европы - 2020, у нас молодая команда, которая будет только прогрессировать".
Помимо хорватских и бельгийских болельщиков, в центре столицы можно было встретить и французских любителей футбола, которые с нетерпением ожидают финального матча чемпионата мира. Несмотря на приближающуюся игру, фанаты команды Дидье Дешама пели и танцевали вместе с хорватскими болельщиками. "Пусть победит сильнейший", - кричали они.
"Надеюсь, сильнейшими окажутся французы. Наша команда не повторит ошибку, допущенную два года назад в финале чемпионата Европы (сборная Португалии обыграла команду Франции в финале ЧЕ-2016 со счетом 1:0 - прим. ТАСС), - высказал мнение ТАСС болельщик в футболке французской национальной команды. - У сборной Хорватии просто не хватит сил на финальный матч, во всех матчах плей-офф подопечные Златко Далича играли дополнительное время. Думаю, французская команда одержит победу со счетом 2:0, а забитыми мячами отметятся Поль Погба и Килиан Мбаппе".
Сборная Бельгии сегодня сыграла в Санкт-Петербурге. Хорватская команда завтра сыграет в Москве, а их болельщики вместе радуются на Никольской! #БельгияАнглия #ФранцияХорватия #Worldcup2018Russia pic.twitter.com/f3eBiLBdro— Сергей Погребняк (@jNHdypUIxfwOGOM) 14 июля 2018 г.
Не обошлось в центре столицы и без болельщиков команд, которые уже закончили свое выступление на турнире. На Красной площади мексиканские фанаты в национальных нарядах фотографировались со всеми желающими, а испанские любители футбола просто наслаждались прекрасной атмосферой в центре Москвы.
"Я купил билеты на финал чемпионата мира еще до старта турнира, так как был уверен, что наша команда дойдет до самого конца, - рассказал 26-летний болельщик сборной Испании Лукас. - Очень жаль, что мы не смогли пройти российскую команду. Но могу сказать, что подопечные Станислава Черчесова сыграли отлично и заслужили выход в четвертьфинал. Кстати, я болел за вашу команду в игре со сборной Хорватии, российским игрокам просто не повезло в серии пенальти".
В финальном матче чемпионата мира встретятся команды Франции и Хорватии. Игра состоится на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.