Как бельгийские болельщики отмечали успех команды на ЧМ-2018 в центре Москвы

В субботу сборная Бельгии в матче за третье место ЧМ обыграла англичан и впервые в истории стала бронзовым призером турнира, встреча состоялась в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Сергей Погребняк/. Сборная Бельгии по футболу в субботу обыграла команду Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира и впервые в своей истории завоевала медали мирового первенства.

Несмотря на то, что игра проходила в Санкт-Петербурге, многие болельщики бельгийской сборной поддерживали любимую команду в московской фан-зоне и столичных барах. После финального свистка фанаты отправились в центр Москвы, чтобы вместе отпраздновать исторический успех подопечных Роберта Мартинеса.

Уже спустя 15 минут после окончания матча бельгийские болельщики стали прибывать на Никольскую улицу, которая так полюбилась любителям футбола во время чемпионата мира. Фанатам команды Роберто Мартинеса пришлось делить улицу с хорватскими болельщиками, которые вовсю готовятся к финалу мирового первенства. В воскресенье сборная Хорватии сыграет с командой Франции на московском стадионе "Лужники" и выяснит, какая команда является лучшей в мире.

Бельгийские болельщики не скрывали своей радости от исторического успеха команды. "Это исторический момент для нашей страны, - считает 41-летняя сотрудница бельгийского банка Оливия. - Мы очень счастливы, что смоги завоевать бронзовые награды мирового первенства. Наша национальная команда долга шла к этому триумфу и ей, наконец, удалось обрадовать миллионы бельгийцев".

Хорватские болельщики разделили радость с бельгийцами

Хорватские фанаты с радостью разделили футбольный праздник с болельщиками сборной Бельгии. "Мы смотрели матч за третье место чемпионата мира и поддерживали команду Роберто Мартинеса, - рассказал ТАСС хорватский болельщик в футболке с фамилией Модрич. - Бельгийская команда весь турнира показывала атакующий футбол и заслужила попасть в тройку лучших. Считаю, что английские игроки просто не смогли настроиться на матч и уступили из-за психологии, их соперники просто больше хотели победить".

Присоединившиеся к ликованию бельгийские фанаты в шапках-ушанках рассказали, что успеха на мировом первенстве команда добилась благодаря своему капитану - Эдену Азару, который забил второй мяч в ворота английской команды. "Он провел просто выдающийся турнир, еще раз доказал, что является одним из лучших игроков планеты. Английские защитники не смогли ничего сделать с быстрыми рывками и точными передачами Азара. Считаю, что нашему капитану пора покидать "Челси" и переходить в мадридский "Реал", он как никто сможет заменить Криштиану Роналду в испанской команде", - сказал один из болельщиков.