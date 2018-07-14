Представитель президента Египта: Каир изучит опыт участия сборной страны в ЧМ-2018

Заявление главы администрации последовало после встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с премьер- министром страны Мустафой Мадбули и министром по делам молодежи и спорта Ашрафом Субхи

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Египет изучит все стороны участия национальной сборной по футболу в чемпионате мира в России, чтобы не допускать ошибок в будущем. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас- Сабиа", заявил в субботу официальный представитель главы государства Бассам Рады.

По его словам, Египет проведет всесторонне исследование того, что произошло с национальной командой во время чемпионата мира в России. По результатам исследования, добавил Рады, "Каир извлечет уроки, которые позволят избежать негативных последствий в будущем".

Заявление главы администрации последовало после встречи президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с премьер- министром страны Мустафой Мадбули и министром по делам молодежи и спорта Ашрафом Субхи. Как информировал Рады, в ходе беседы "вопрос о результатах участия национальной футбольной команды на турнире в России не обсуждался, а разговор шел только о дальнейшем развитии, в частности, о формировании современных зон для всестороннего развития египетской молодежи во всех провинциях республики".

На чемпионате мира сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Команда проиграла уругвайцам (0:1), россиянами (1:3) и сборной Саудовской Аравии (1:2).