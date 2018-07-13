Бельгийцы впервые в истории завоевали бронзу на ЧМ по футболу, победив англичан

Матч за третье место завершился победой бельгийцев со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года. Бельгийцы впервые в своей истории заняли призовое место на турнире.

Голы в составе сборной Бельгии забили защитник Тома Мёнье и полузащитник Эден Азар, для которого этот мяч стал 25-м в составе национальной команды, в реализации которого он принимал участие (12 голов и 13 голевых передач). Азар был признан лучшим игроком встречи по итогам голосования болельщиков.

Сборная Бельгии стала четвертой командой в истории, победившей на одном чемпионате мира в шести матчах в основное или дополнительное время, но не выигравшей трофей. Ранее подобного достижения добивались команды Польши (1974 год, третье место), Италии (1990 год, третье место) и Нидерландов (2010 года, второе место).

Сборная Англии стала третьей на чемпионате мира в России, кто проиграл в трех матчах. По три поражения на турнире также потерпели команды Египта и Панамы, не вышедшие из своих групп в плей-офф.

Сборная Англии гордится четвертым местом

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был расстроен результатом, но подбодрил свою команду, отметив, что англичане гордятся четвертым местом на чемпионате мира. "У нас не было иллюзий относительно нашего статуса. Мы завершили турнир на четвертом месте, хотя мы никогда не причислялись к четырем лучшим командам турнира и никогда не прятались за этим статусом", - сказал он.