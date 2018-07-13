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14 июля, 22:10
Бельгийцы впервые в истории завоевали бронзу на ЧМ по футболу, победив англичан
Футболисты сборной Бельгии
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Матч за третье место завершился победой бельгийцев со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года. Бельгийцы впервые в своей истории заняли призовое место на турнире.

Голы в составе сборной Бельгии забили защитник Тома Мёнье и полузащитник Эден Азар, для которого этот мяч стал 25-м в составе национальной команды, в реализации которого он принимал участие (12 голов и 13 голевых передач). Азар был признан лучшим игроком встречи по итогам голосования болельщиков.

Сборная Бельгии стала четвертой командой в истории, победившей на одном чемпионате мира в шести матчах в основное или дополнительное время, но не выигравшей трофей. Ранее подобного достижения добивались команды Польши (1974 год, третье место), Италии (1990 год, третье место) и Нидерландов (2010 года, второе место).

Сборная Англии стала третьей на чемпионате мира в России, кто проиграл в трех матчах. По три поражения на турнире также потерпели команды Египта и Панамы, не вышедшие из своих групп в плей-офф.

Сборная Англии гордится четвертым местом

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был расстроен результатом, но подбодрил свою команду, отметив, что англичане гордятся четвертым местом на чемпионате мира. "У нас не было иллюзий относительно нашего статуса. Мы завершили турнир на четвертом месте, хотя мы никогда не причислялись к четырем лучшим командам турнира и никогда не прятались за этим статусом", - сказал он.

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По его словам, организация чемпионата мира в России была на высшем уровне. "Для нас были созданы все условия, волонтеры и болельщики очень тепло принимали нас в каждом из российских городов. Много говорилось об отношениях между странами, но на личном уровне, когда мы общались с россиянами, все было превосходно", - сказал Саутгейт.

Азар выделил игру своей команды, для которой чемпионат мира в России "прошел идеально". "Конечно, хотелось бы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом. Мы подарили праздник всей Бельгии. Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам", - сказал полузащитник.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что его подопечные смогли сплотиться, благодаря чему добились исторического результата. "Самое большое достижение - это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", - сказал Мартинес.

В матче за третье место проиграли и английские страховщики

Помимо сборной Англии, которая потерпела поражение от бельгийцев, в матче за третье место "проиграла" и одна из страховых компаний из Англии. Перед стартом чемпионата мира бельгийская сеть электронных товаров запустила акцию, пообещав всем болельщикам, купившим телевизоры к турниру, вернуть деньги за товар, если сборная Бельгии забьет больше 15 мячей.

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Гол Азара в ворота сборной Англии стал 16-м для бельгийской команды на чемпионате мира в России. Поэтому магазин должен будет вернуть деньги покупателям. Причем сделает это страховая компания из Англии, с которой изначально был подписан контракт.

Матч за третье место стал последней игрой чемпионата мира для Санкт-Петербурга. В городе прошли семь встреч турнира. Местные власти отмечали позитивные отзывы болельщиков о городе и стадионе после каждой игры. За время проведения турнира арену "Санкт-Петербург" посетили сотни тысяч болельщиков, а также несколько глав государств, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и короля Бельгии Филиппа.

Сборные Англии и Бельгии покинут Россию в воскресенье. Чемпионат мира завершится в этот же день финальным матчем на стадионе "Лужники" в Москве, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии.

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