Защитник англичан Триппьер назвал невероятным результат на ЧМ, несмотря на четвертое место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Англии Киран Триппьер назвал "невероятным" результат выступления команды на чемпионате мира по футболу, несмотря на проигрыш бельгийцам в матче за третье место. Об этом он рассказал журналистам после игры.
Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0. Второй раз англичане играли в матче за третье место, в 1990 году они проиграли итальянцам (1:2) и стали четвертыми.
"Это невероятный результат", - сказал Триппьер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать выступление на чемпионате. "Конечно, вся команда расстроена поражением. Но тренер, персонал и игроки сделали все, чтобы выступить достойно на этом турнире", - добавил игрок.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.