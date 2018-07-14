Защитник англичан Триппьер назвал невероятным результат на ЧМ, несмотря на четвертое место

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Англии Киран Триппьер назвал "невероятным" результат выступления команды на чемпионате мира по футболу, несмотря на проигрыш бельгийцам в матче за третье место. Об этом он рассказал журналистам после игры.

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0. Второй раз англичане играли в матче за третье место, в 1990 году они проиграли итальянцам (1:2) и стали четвертыми.