Витсель: в начале ЧМ сборная Бельгии даже не рассчитывала на то, что займет третье место

Полузащитник добавил, что вся команда прикладывала во всех играх максимальные усилия для победы

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0. В полуфинале бельгийцы уступили команде Франции - 0:1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Перед началом чемпионата мира по футболу игроки сборной Бельгии даже не рассчитывали, что займут третье место. Об этом сообщил журналистам полузащитник бельгийцев Аксель Витсель.

"Мы и не думали в начале чемпионата, что сможем занять третье место. Мы провели много матчей на этом чемпионате, и это было очень тяжело", - сказал футболист.

Он добавил, что вся команда прикладывала во всех играх максимальные усилия для победы. "Конечно, всегда хотелось бы лучшего результата", - отметил Витсель.

По его словам, игроки так же серьезно отнеслись и к последней игре с англичанами.

Финальный матч чемпионата мира Франция - Хорватия пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.