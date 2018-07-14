Де Брюйне: бельгийцам было тяжело мотивировать себя на победу в матче за третье место ЧМ

В субботу сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Игрокам сборной Бельгии по футболу было тяжело мотивировать себя на победу в матче за третье место чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщил журналистам полузащитник бельгийцев Кевин де Брюйне.

В субботу сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0.

"Нам было тяжело мотивировать себя на победу", - сказал он. При этом игрок отметил, что рад победе сборной в матче за бронзу и хочет побыстрей уйти в отпуск.

Де Брюйне также отметил, что в матче за третье место бельгийцы могли бы забить и больше голов. "Весь турнир получился замечательным, все семь игр прошли очень хорошо. Мы проиграли только один матч французам, но они очень сильная команда. Мы очень довольны нашим выступлением", - отметил он.

Финальный матч чемпионата мира Франция - Хорватия пройдет в воскресенье в московских "Лужниках", начало - 18:00 мск.