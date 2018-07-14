Канчельскис: сборной Англии на ЧМ по футболу не хватило хорошей игры Варди

В субботу в Санкт-Петербурге сборная Бельгии выиграла со счетом 2:0

В субботу в Санкт-Петербурге сборная Бельгии выиграла со счетом 2:0. Лучшим игроком матча был признан Эден Азар.

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборные Англии и Бельгии показали интересный футбол в матче за третье место чемпионата мира, но англичанам для успеха не хватило хорошей игры нападающего Джейми Варди. Таким мнением с ТАСС поделился бывший полузащитник российской национальной команды, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис.

"Отличная, интересная была игра - две хорошие атакующие команды, - отметил Канчельскис. - Конечно, я болел за англичан, но им сегодня не повезло. Забей они гол, могли бы довести до серии пенальти. Плюс Джейми Варди практически весь турнир просидел на скамейке, и мне кажется, что его команде как раз и не хватило".

Канчельскис считает, что сборной Англии пока не хватает лидера. "Это молодая команда, и ярко выраженных лидеров, как Брайан Робсон, Тони Адамс, Уэйн Руни в ней пока нет, некому завести сборную. Команде нужен агрессивный нападающий. Но все-таки англичане показали хороший результат", - сказал Канчельскис.

"Надеюсь, что финал будет не менее интересным - у хорватов хорошая линия атаки, середина поля, у французов тоже. Не думаю, что те или другие будут закрываться", - рассказал эксперт.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в московском стадионе "Лужники", начало встречи сборных Франции и Хорватии - 18:00 мск.