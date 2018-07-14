Тренер: бельгийцы завоевали бронзу ЧМ-2018 по футболу благодаря тому, что стали командой

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Бельгийцы сумели завоевать бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России благодаря тому, что на турнире смогли проявить себя именно как команда, которая была заточена исключительно на победный результат на турнире. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 тысячи 406 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.

"Самое большое достижение - это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", - сказал Мартинес.