Тренер: бельгийцы завоевали бронзу ЧМ-2018 по футболу благодаря тому, что стали командой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Бельгийцы сумели завоевать бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России благодаря тому, что на турнире смогли проявить себя именно как команда, которая была заточена исключительно на победный результат на турнире. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.
Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 тысячи 406 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.
"Самое большое достижение - это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой", - сказал Мартинес.
"Никто не обсуждал свои возможные переходы и прочие клубные вопросы, все были заточены на вклад в команду. Это помогло нашим индивидуально сильным игрокам реализовать свой потенциал", - добавил он.
Тренер отметил, что бельгийская команда благодаря своей зрелищной и результативной игре сумела завоевать любовь большого числа болельщиков, которые изначально за нее не переживали. "Эти игроки установили новую планку для будущих поколений, это будет влиять на молодых футболистов, поскольку они будут ставить такие же цели", - заметил 45-летний Мартинес.
Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Бельгийцы никогда не играли в финале ЧМ и второй раз боролись за бронзу. На турнире в Мексике в 1986 году в матче за третье место сборная Бельгии в дополнительное время проиграла команде Франции со счетом 2:4.