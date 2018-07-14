Бельгиец Азар считает, что заслуживает приз лучшему футболисту чемпионата мира в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Бельгии Эден Азар считает, что он заслуживает того, чтобы получить приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение Азар высказал на пресс-конференции.
В субботу сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0 в матче за третье место, впервые в истории завоевав медали мирового первенства. Азар забил второй мяч своей команды и был признан лучшим игроком встречи. Всего на счету полузащитника три гола на нынешнем чемпионате мира.
"Я думаю, что после этого матча я заслужил быть лучшим игроком турнира. Если получится, то я буду рад. Но это не главное, мы же играем не за индивидуальные призы. Важно, что вся команда заслуживает достигнутого результата", - сказал Азар.
"Чувствую себя исключительно хорошо - нам всем удалось добиться чего-то потрясающего, - продолжил капитан бельгийцев. - Конечно, хотелось мы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом. Турнир прошел практически идеально, мы подарили праздник всей Бельгии. Нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам".
В воскресенье на московском стадионе "Лужники" пройдет решающий матч турнира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии.