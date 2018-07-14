Бельгиец Азар считает, что заслуживает приз лучшему футболисту чемпионата мира в России

В субботу сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0 в матче за третье место, впервые в истории завоевав медали мирового первенства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Бельгии Эден Азар считает, что он заслуживает того, чтобы получить приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение Азар высказал на пресс-конференции. В субботу сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0 в матче за третье место, впервые в истории завоевав медали мирового первенства. Азар забил второй мяч своей команды и был признан лучшим игроком встречи. Всего на счету полузащитника три гола на нынешнем чемпионате мира.

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