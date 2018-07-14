Дирекция "Лужников" считает возможным достижение самоокупаемости стадиона после ЧМ-2018

По окончании чемпионата мира БСА "Лужники" станет площадкой для матчей сборных команд России по футболу и развлекательных мероприятий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" способен добиться самоокупаемости после чемпионата мира по футболу 2018 года, это является главной коммерческой целью для дирекции арены. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора спорткомплекса "Лужники" Эдуард Зернин в ходе дискуссии на тему "Как стадионы меняют облик города".

Большая спортивная арена (БСА) "Лужники" является стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время турнира "Лужники" вмещают 78011 человек, стадион принял шесть игр турнира, включая матч открытия Россия - Саудовская Аравия (5:0). В воскресенье на арене пройдет финал ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, начало - 18:00 мск.

"Расходы на эксплуатацию стадиона составляют порядка 1,2 млрд рублей, эта сумма действительно большая. Наша коммерческая цель - выйти на операционную самоокупаемость, это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион - это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток", - сказал Зернин.

По окончании ЧМ-2018 БСА "Лужники" станет площадкой для матчей сборных команд России по футболу и развлекательных мероприятий.