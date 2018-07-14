Саутгейт: политическая ситуация не помешала дружескому общению россиян и англичан на ЧМ

Главный тренер сборной Англии отметил, что турнир в России был организован на высшем уровне

В субботу сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Политические разногласия между Россией и Великобританией не сказались на общении российских граждан и англичан во время чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

"Все в России было организовано на высшем уровне, для нас были созданы все условия. Волонтеры и болельщики очень тепло принимали нас в каждом из российских городов. Много говорилось об отношениях между странами, но на личном уровне, когда мы общались с россиянами, все было превосходно", - сказал Саутгейт.

"Такого же мнения и английские болельщики. Лучшего опыта быть и не могло. Мы бы хотели поблагодарить вас за это", - добавил он.

Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Англичане становились чемпионами мира в 1966 году.