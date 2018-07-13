Тренер: англичане после невыхода в финал готовы были покинуть ЧМ, но настроились на матч

В субботу сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира готова была покинуть турнир, но все-таки сумела психологически настроиться на матч за третье место. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

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В субботу сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. "Поскольку мы были очень близко к главной награде, то после поражения сначала все просто хотели уехать домой. После семи недель, проведенных вместе, мы готовы были уехать, но за полдня до матча мы сумели поставить перед собой цель", - сказал Саутгейт.