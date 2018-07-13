Тренер: англичане после невыхода в финал готовы были покинуть ЧМ, но настроились на матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира готова была покинуть турнир, но все-таки сумела психологически настроиться на матч за третье место. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
В субботу сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
"Поскольку мы были очень близко к главной награде, то после поражения сначала все просто хотели уехать домой. После семи недель, проведенных вместе, мы готовы были уехать, но за полдня до матча мы сумели поставить перед собой цель", - сказал Саутгейт.
"Считаю, что сегодня мы продемонстрировали свою приверженность игре, этим мы еще немного поставили собственную планку. Мы старались завоевать медаль, все игроки и тренерский штаб хотели завершить турнир на высокой ноте, обвинять никого не надо", - добавил специалист, не став обсуждать целесообразность проведения матча за третье место.
Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Бельгийцы никогда не играли в финале ЧМ и второй раз боролись за бронзу. На турнире в Мексике в 1986 году в матче за третье место сборная Бельгии в дополнительное время проиграла команде Франции со счетом 2:4. Англичане становились чемпионами мира в 1966 году.