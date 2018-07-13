Саутгейт считает, что сборная Англии может гордиться четвертым местом на ЧМ-2018

Тренер отметил, что бельгийская сборная превосходит его команду по уровню игры и является самой сильной в истории футбола этой страны

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место на чемпионате мира. Встреча, которую посетили 64 тысячи 406 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу может гордиться тем, что заняла четвертое место на чемпионате мира в России. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

"У наших игроков накопилась усталость, многие игроки просто не смогли еще раз выйти на поле, поэтому нам надо было освежить команду, чтобы у нас были хоть какие-то шансы. Игра была тяжелой, но во втором тайме мы не теряли надежды, продолжали атаковать и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Однако в составе соперника есть много индивидуально сильных игроков, которые сумели удачно сыграть на контратаке", - сказал Саутгейт.

"Но и в нашей команде есть футболисты, которые сыграли великолепно. Это и Джон Стоунс, и Джордан Пикфорд. Так что в конечном итоге мы очень гордимся нашим достижением. У нас не было иллюзий относительно нашего статуса. Мы завершили турнир на четвертом месте, хотя мы никогда не причислялись к четырем лучшим командам турнира и никогда не прятались за этим статусом", - добавил он.

Тренер отметил, что бельгийская сборная превосходит его команду по уровню игры и является самой сильной в истории футбола этой страны.

Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Англичане становились чемпионами мира в 1966 году.