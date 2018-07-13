Ковтун: сборной Англии по футболу не хватило опыта для завоевания медалей на ЧМ

Английские футболисты проиграли бельгийцам в матче за третье место со счетом 0:2

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Английским футболистам не хватило опыта для того, чтобы выиграть медали на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России, "Спартака" и "Динамо", трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Юрий Ковтун.

Английские футболисты проиграли бельгийцам в матче за третье место со счетом 0:2. С 1966 года, когда они стали чемпионами мира, англичане ни разу не выигрывали медалей турнира.

"В сборной Англии собраны игроки, которые индивидуально сильны, но опыта выступлений на турнире такого уровня не хватило. Это перспективная команда, у нее все впереди. Англичане будут только прибавлять и к следующему турниру добавят, учитывая их выбор игроков", - сказал Ковтун.

Сборная Бельгии на чемпионате мира в России в семи матчах одержала шесть побед и потерпела одно поражение в полуфинале турнира от французов. "Многие специалисты и говорили, что кто выиграет в полуфинале между этими командами, тот и станет чемпионом. В этом плане Бельгия была достойна финала, но она попала на сборную Франции, которая является серьезной командой, подготовленной во всех направлениях", - отметил Ковтун.

Бельгийцы впервые в истории выиграли медали чемпионата мира.