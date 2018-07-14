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14 июля, 19:48
Новые объекты спорткомплекса "Лужники" будут использоваться для массового спорта
Стадион "Лужники"
© Станислав Красильников/ТАСС
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Крупнейшим объектом спорткомплекса "Лужники" является одноименная Большая спортивная арена, принимающая матчи чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несколько новых объектов московского спортивного комплекса "Лужники" будут использоваться не для официальных соревнований, а для занятий массовым спортом и семейного отдыха. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора спорткомплекса "Лужники" Эдуард Зернин в ходе дискуссии на тему "Как стадионы меняют облик города".

Крупнейшим объектом спорткомплекса "Лужники" является одноименная Большая спортивная арена, принимающая матчи чемпионата мира по футболу. Помимо стадиона, в ближайшие годы на территории комплекса появятся ледовый дворец "Кристалл", теннисный клуб и дворец водных видов спорта.

"Мы очень внимательно трудились над концепцией развития всего комплекса, потому что для нас было важно создать новую среду, - сказал Зернин. - Наш вектор развития - не соревнования, а массовый спорт и семейный отдых. Например, наш ледовый дворец нельзя ставить в один ряд со спортивными аренами по типу "Мегаспорта", потому что в нем нет больших трибун и он не построен по стандартам для проведения официальных соревнований. Игр на "Кристалле" не будет, он создан для активного времяпрепровождения, чтобы целые семьи могли заниматься спортом".

Открытие "Кристалла" планируется в 2019 году, в 2020 году должны быть сданы в эксплуатацию теннисный клуб и дворец водных видов спорта.

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"Теннисный клуб закроет для нас все ниши ракеточных видов спорта. Это также не для соревнований, так как мы предлагаем качественные спортивные услуги. Теннисный клуб устроен так, что может принимать какие-либо международные соревнования, но в базовом функционале это сооружение предназначено для тренировочного процесса, то есть для массовых занятий", - отметил Зернин.

"Дворец водных видов спорта проходит реконструкцию с демонтажом, фактически это новое строительство. Объект вставал на место исторического здания (бассейна "Лужники" - прим. ТАСС), было принципиально важно сохранить облик и развить архитектурную составляющую. Во всем комплексе это сложнейшее с технической стороны сооружение, не всегда это просто реализовать в России, но мы кропотливо занимаемся этой работой. По плану мы должны закончить в начале 2020 года, надеемся, что успеем уложиться в срок, наша задача - сделать лучший образец, потому что территория "Лужников" заслуживает эталонных объектов", - заключил Зернин.

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