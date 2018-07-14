Журналист Guardian признал, что британские СМИ исказили образ России перед ЧМ-2018

Шон Уокер сожалеет, что английские болельщики, напуганные СМИ, в небольшом количестве прибыли в Россию

ТАСС, 14 июля. Журналист газеты Guardian Шон Уокер признает факт того, что британские СМИ немного исказили образ России перед чемпионатом мира по футболу, отмечая только негативные моменты. Об этом он написал в своем материале на сайте издания.

Уокер более десяти лет был специальным корреспондентом Guardian в Москве. "Я видел, как город и страна меняются до неузнаваемости. Я говорил всем болельщикам, которые собирались приехать, что они задержатся тут надолго. Однако после того, когда слышишь о том, что люди нервничают перед поездкой в Россию, задумываешься, могли ли иностранные журналисты лучше рассказать об этой стране", - пишет Уокер.

Корреспондент выражает сожаление в связи с тем, что английские болельщики, напуганные СМИ, в небольшом количестве прибыли в Россию, в то время как южноамериканские любители футбола прибывали на чемпионат мира десятками тысяч. "Англичан намного меньше, чем на других турнирах, несмотря на выход команды в полуфинал турнира. Значит ли это, что британские СМИ ошибались по поводу России? Ну, может быть, немного", - рассуждает журналист.

Матчи чемпионата мира приняли 11 городов России. Финальный матч, в котором сыграют сборные Хорватии и Франции, состоится в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Сборная Англии заняла четвертое место на турнире.