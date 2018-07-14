Сборной Бельгии вручены бронзовые медали чемпионата мира по футболу

Также памятные награды были вручены судейской бригаде во главе с иранцем Алирезом Фагани, которая обслуживала матч за третье место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Состоялась церемония вручения бронзовых медалей чемпионата мира по футболу в России, которые завоевала сборная Бельгии. Она прошла вскоре после окончания встречи за третье место, в которой бельгийцам противостояла команда Англии.

Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата мира Бельгия - Англия

Матч, прошедший на стадионе "Санкт-Петербург", завершился со счетом 2:0. Первый мяч в игре на 4-й минуте забил защитник Тома Мёнье, удвоил преимущество бельгийцев на 82-й минуте полузащитник Эден Азар, который был признан лучшим игроком матча.

В церемонии вручения медалей принял участие президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Последним в бельгийской команде был награжден ее главный тренер испанец Роберто Мартинес. После награждения сборная совершила круг почета, приветствуя зрителей матча.