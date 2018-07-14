Сборной Бельгии вручены бронзовые медали чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Состоялась церемония вручения бронзовых медалей чемпионата мира по футболу в России, которые завоевала сборная Бельгии. Она прошла вскоре после окончания встречи за третье место, в которой бельгийцам противостояла команда Англии.
Матч, прошедший на стадионе "Санкт-Петербург", завершился со счетом 2:0. Первый мяч в игре на 4-й минуте забил защитник Тома Мёнье, удвоил преимущество бельгийцев на 82-й минуте полузащитник Эден Азар, который был признан лучшим игроком матча.
В церемонии вручения медалей принял участие президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Последним в бельгийской команде был награжден ее главный тренер испанец Роберто Мартинес. После награждения сборная совершила круг почета, приветствуя зрителей матча.
Также памятные награды были вручены судейской бригаде во главе с иранцем Алирезом Фагани, которая обслуживала матч.
Бельгийцы впервые в истории завоевали бронзовые медали. До этого они только однажды играли в матче за третье место - на чемпионате мира 1986 года в Мексике. В том матче они в дополнительное время уступили команде Франции со счетом 2:4.