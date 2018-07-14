Хорваты выиграли приуроченный к финалу ЧМ-2018 турнир болельщиков на Красной площади

В заключительной встрече хорватская команда обыграла россиян со счетом 3:0

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Хорватская команда выиграла турнир болельщиков, приуроченный к финалу чемпионата мира по футболу. Матчи прошли в Парке футбола на Красной площади.

В турнире приняли участие команды болельщиков из трех стран - России, Франции и Хорватии. В первом матче хорваты обыграли французов со счетом 4:3, затем российская и французская команды сыграли вничью 0:0, в заключительной встрече хорваты обыграли россиян - 3:0.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.