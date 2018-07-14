Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата мира Бельгия - Англия

Капитан бельгийской команды отметился в матче забитым голом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Сборная Бельгии по футболу победила англичан и впервые завоевала бронзовые медали ЧМ

В субботу сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 2:0 и заняла третье место на чемпионате мира. Азар отметился забитым мячом.

Бельгийцы впервые в истории завоевали медали мирового первенства. В решающем матче турнира, который пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Франции и Хорватии.