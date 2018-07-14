Сборная Бельгии по футболу победила англичан и впервые завоевала бронзовые медали ЧМ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Мёнье стал десятым футболистом сборной Бельгии, забившим гол на чемпионате мира в России. Бельгийцы повторили рекордный показатель сборной Франции на турнире в 1982 году и команды Италии на ЧМ-2006, в составе которых также по десять футболистов забивали мячи на одном чемпионате мира. Лучшим бомбардиром сборной Бельгии на ЧМ-2018 стал нападающий Ромелу Лукаку, забивший четыре мяча. У англичан самым результативным стал форвард Гарри Кейн, который с шестью мячами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Сборная Бельгии забила 16 мячей на чемпионате мира в России, проведя самый результативный турнир в своей истории. Перед чемпионатом мира бельгийская сеть электронных товаров запустила акцию, пообещав всем болельщикам, купившим телевизоры к чемпионату мира, вернуть деньги за товар, если сборная Бельгии забьет больше 15 мячей. Ранее об этом также говорил нападающий команды Дрис Мертенс, который отмечал, что данная акция является для него дополнительной мотивацией, так как он хочет, чтобы его друзья получили бесплатные телевизоры.

Матч за третье место был сыгран на чемпионатах мира в 19-й раз. Только два раза на мировых первенствах не проводилась встреча за бронзовые медали. На первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае бронза досталась сборной США согласно рейтингу технического комитета Международной федерации футбола. На турнире в 1950 году в Бразилии призеры определялись по круговой системе, третье место заняла сборная Швеции.

Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Бельгийцы никогда не играли в финале ЧМ и второй раз боролись за бронзу. На турнире в Мексике в 1986 году в матче за третье место сборная Бельгии в дополнительное время проиграла команде Франции со счетом 2:4.

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборные Бельгии и Англии в 23-й раз играли друг с другом. Бельгийцы выиграли третий раз, 15 побед на счету англичан, пять раз команды сыграли вничью. На чемпионатах мира ранее сборные встречались трижды. На групповом этапе турнира в 1954 году они сыграли вничью (4:4), в 1/8 финала чемпионата мира 1990 года англичане выиграли в дополнительное время (1:0), на групповом этапе ЧМ-2018 в России бельгийцы одержали победу (1:0).