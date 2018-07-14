Корнеев: французы не давали шансов соперникам на ЧМ-2018 и являются фаворитом финала

Бывший футболист и тренер подчеркнул, что чемпионат мира в России организован на высочайшем уровне

В субботу Корнеев и другие бывшие игроки сборной России посетили фестиваль болельщиков в Сочи. Несмотря на проливной дождь, легендарных спортсменов встречали более полусотни людей. Футболисты раздали автографы и сделали селфи с болельщиками.

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев считает команду Франции фаворитом финального матча чемпионата мира с хорватами. Об этом он сказал ТАСС.

Финал чемпионата мира Франция - Хорватия пройдет 15 июля на стадионе "Лужники". "Франция победит, она прошла наиболее ровно весь чемпионат, не давала никакого шанса соперникам. Со всех сторон, я считаю, они фавориты", - заявил Корнеев.

Он подчеркнул, что чемпионат в России организован на высочайшем уровне. "Люди, которые сюда приехали, могли увидеть реально Россию, какая она есть. Думаю, что после чемпионата количество туристов повысится в разы", - сказал экс-футболист.

По мнению девятикратного чемпиона России в составе "Спартака" Дмитрия Ананко, французы победят, "но будет все непросто". "Хорваты показали, что они имеют и характер, и могут показывать хороший футбол. Но, я думаю, что французы сегодня более сильная команда, они больше имеют шансов на победу", - сказал ТАСС Ананко.

Он считает, что чемпионат прошел "на пять с плюсом". "Благодаря домашнему чемпионату мира по футболу мы популяризуем этот вид спорта. Кроме того, многие фанаты научатся теперь правильно болеть, глядя на болельщиков других стран: то есть радоваться футболу без негатива, вне зависимости от исхода игры. После турнира много спортивных площадок останется в нашей стране, на которых смогут играть и взрослые, и дети", - заключил Ананко.