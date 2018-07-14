Главы МВД Франции и Хорватии поспорили, чья сборная победит на ЧМ-2018

Проигравший спор должен будет угостить другого обедом в ресторане

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Жерар Колон, министр внутренних дел Франции, и его коллега из Хорватии Давор Божинович поспорили, чья сборная по футболу победит в воскресенье в решающем матче чемпионата мира. Об этом сам Колон сообщил в субботу в интервью французскому телеканалу CNews

"На днях мы поспорили с хорватским главой МВД относительно результата матча. Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане", - сказал Колон.

Французский министр уверен, что сборная его страны одержит победу над командой Хорватии на финальном матче ЧМ-2018 со счетом 2:0 и станет чемпионом. "Считаю, что мы можем выиграть со счетом 2:0, и это будет большая победа для сборной Франции. Я придерживаюсь такого мнения потому, что все мы были свидетелями того, как в ходе чемпионата наша сборная постепенно наращивала свою мощь", - подчеркнул Колон.

Министр считает, что один из голов может забить Самюэль Умтити - уроженец Камеруна, который с детства жил во французском Лионе, городе, мэром которого в течение долгого времени был Жерар Колон.

Обращаясь к французам, Колон сказал: "В случае победы все мы устроим праздник. И силы правопорядка мобилизованы на то, чтобы он успешно прошел". Согласно его данным, в городах Франции будут открыты 230 фан-зон.

Обеспечивать безопасность в стране как в субботу, день Национального праздника, так и в воскресенье, день матча, будут около 120 тыс. полицейских, жандармов, военных и работников спасательных служб. "Это совершенно невероятный по напряженности уикенд для сил правопорядка", - сказал министр. Он признал при этом, что поскольку и в предыдущие дни нагрузка на работников силовых ведомств была высокой, они в настоящее время "очень устали".

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".