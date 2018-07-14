Хорват Перишич тренируется по индивидуальной программе перед финалом ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич тренируется по индивидуальной программе накануне финального матча чемпионата мира против команды Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Хорватские футболисты проводят предматчевую тренировку на стадионе "Лужники".
Хорваты тренируются без Перишича накануне финала ЧМ-2018#CROFRA #WC2018 #wc18 #moscow #training pic.twitter.com/QsrITOFzZB— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) July 14, 2018
В полуфинальном матче турнира хорваты 11 июля в дополнительное время обыграли сборную Англии со счетом 2:1. Перишич стал автором первого гола своей команды. Как сообщал телеканал "Рен-ТВ", после встречи он был доставлен в больницу из-за травмы правого коленного сустава и прошел обследование.
Остальные футболисты сборной Хорватии тренируются в штатном режиме. Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку и отработали передачи на короткие и средние дистанции.
Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".