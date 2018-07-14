Хорват Перишич тренируется по индивидуальной программе перед финалом ЧМ-2018

Остальные футболисты сборной Хорватии тренируются в штатном режиме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич тренируется по индивидуальной программе накануне финального матча чемпионата мира против команды Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В полуфинальном матче турнира хорваты 11 июля в дополнительное время обыграли сборную Англии со счетом 2:1. Перишич стал автором первого гола своей команды. Как сообщал телеканал "Рен-ТВ", после встречи он был доставлен в больницу из-за травмы правого коленного сустава и прошел обследование.

Остальные футболисты сборной Хорватии тренируются в штатном режиме. Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку и отработали передачи на короткие и средние дистанции.

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".