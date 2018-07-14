Сборная Франции по футболу проводит тренировку в полном составе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Франции проводят тренировку в полном составе перед финальным матчем чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Сборная Франции по футболу тренируется в полном составе накануне финала ЧМ2018#WC2018 pic.twitter.com/ftLSdDoilu— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) July 14, 2018
Французские футболисты проводят предматчевую тренировку на стадионе "Лужники". Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку, а также различные упражнения с мячом.
Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".