Сборная Франции по футболу проводит тренировку в полном составе

Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку, а также различные упражнения с мячом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Франции проводят тренировку в полном составе перед финальным матчем чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Сборная Франции по футболу тренируется в полном составе накануне финала ЧМ2018 #WC2018 pic.twitter.com/ftLSdDoilu

Французские футболисты проводят предматчевую тренировку на стадионе "Лужники". Игроки в течение 15 минут, открытых для посещения СМИ, провели разминку, а также различные упражнения с мячом.

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".