Морьентес: Роналду и Месси остаются сильнейшими футболистами мира

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду остаются сильнейшими футболистами мира, несмотря на неудачное выступление их сборных на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес.
Португальцы и аргентинцы на чемпионате мира в России вылетели на стадии 1/8 финала.
"Если не брать во внимание результаты выступления сборных Аргентины и Португалии на чемпионате мира, то Месси и Роналду остаются индивидуально сильнейшими футболистами в мире. Что касается "Золотого мяча", то высокие шансы получить эту награду по итогам года есть у хорвата Луки Модрича. Он очень сильно отыграл на этом чемпионате мира", - сказал Морьентес.
В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.
"Лично я буду болеть за французов, потому что их тренирует Дидье Дешам. Мы вместе с ним работали, когда он возглавлял "Монако" и "Марсель", с тех пор у нас хорошие отношения. Французы очень сильны с тактической точки зрения, они хорошо играют в защите. В атаке есть два очень важных игрока - Гризманн и Мбаппе", - сказал Морьентес.
"Думаю, что шансы на победу действительно равны, потому что хорваты очень сильно показали себя на этом чемпионате", - добавил он.