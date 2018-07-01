Морьентес: Роналду и Месси остаются сильнейшими футболистами мира

Португальцы и аргентинцы на чемпионате мира в России вылетели на стадии 1/8 финала

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду остаются сильнейшими футболистами мира, несмотря на неудачное выступление их сборных на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес.

Есть ли будущее у сборной Аргентины после Месси

Португальцы и аргентинцы на чемпионате мира в России вылетели на стадии 1/8 финала.

"Если не брать во внимание результаты выступления сборных Аргентины и Португалии на чемпионате мира, то Месси и Роналду остаются индивидуально сильнейшими футболистами в мире. Что касается "Золотого мяча", то высокие шансы получить эту награду по итогам года есть у хорвата Луки Модрича. Он очень сильно отыграл на этом чемпионате мира", - сказал Морьентес.

В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.