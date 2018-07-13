Морьентес: Черышев вошел в число звезд чемпионата Испании после выступления на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев вошел в число звезд чемпионата Испании после удачного выступления на мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес.
На чемпионате мира Денис Черышев, выступающий за испанский "Вильярреал", забил четыре мяча. Черышев является воспитанником мадридского "Реала".
"Выступление российской сборной добавило интереса этому чемпионату мира. Россияне показали отличный футбол. Меня очень впечатлил Черышев, он, кстати, играет в чемпионате Испании", - сказал Морьентес.
"После этого чемпионата Черышев стал одной из звезд чемпионата Испании. Он вырос как игрок в последнее время", - добавил Морьентес.
Сборная Испании на чемпионате мира вышла в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила российской команде. "Это была не трагедия, но очень большое разочарование, мы много много надежд возлагали на этот чемпионат мира, но у нас ничего не получилось - мы проиграли хозяевам чемпионата. Сборная Испании была фаворитом не только в этом матче, мы рассчитывали выйти в полуфинал. Но футбол - это такая капризная игра, произойти может все что угодно", - сказал Морьентес.
Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем между командами Хорватии и Франции.