Морьентес: Черышев вошел в число звезд чемпионата Испании после выступления на ЧМ-2018

На чемпионате мира россиянин, выступающий за испанский "Вильярреал", забил четыре мяча

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев вошел в число звезд чемпионата Испании после удачного выступления на мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес.

"Выступление российской сборной добавило интереса этому чемпионату мира. Россияне показали отличный футбол. Меня очень впечатлил Черышев, он, кстати, играет в чемпионате Испании", - сказал Морьентес.

"После этого чемпионата Черышев стал одной из звезд чемпионата Испании. Он вырос как игрок в последнее время", - добавил Морьентес.

Сборная Испании на чемпионате мира вышла в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила российской команде. "Это была не трагедия, но очень большое разочарование, мы много много надежд возлагали на этот чемпионат мира, но у нас ничего не получилось - мы проиграли хозяевам чемпионата. Сборная Испании была фаворитом не только в этом матче, мы рассчитывали выйти в полуфинал. Но футбол - это такая капризная игра, произойти может все что угодно", - сказал Морьентес.

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем между командами Хорватии и Франции.