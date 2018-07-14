Дешам: ЧМ в России положительно повлияет на карьеру футболиста Мбаппе

На турнире в России Мбаппе стал одним из лидеров сборной и отметился 3 голами и 1 голевой передачей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионата мира по футболу в России положительно скажется на карьере 19-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Уверенность в этом высказал на пресс-конференции главный тренер французов Дидье Дешам.

На турнире в России Мбаппе стал одним из лидеров сборной и отметился 3 голами и 1 голевой передачей.

"Мбаппе - молодой игрок, который обладает огромным талантом, он неоднократно доказывал это на текущем чемпионате мира. Но у меня нет особого отношения к нему, он является одним из 23 игроков команды, которые все живут одинаково. При этом я всегда отношусь к молодым игрокам с особым вниманием, чтобы придать им уверенности. Этот чемпионат мира позволит ему продвинуться в плане карьеры и опыта", - прокомментировал выступление нападающего Дешам.

Финальный матч чемпионата мира Франция - Хорватия пройдет в воскресенье на московском стадионе "Лужники", начало - в 18:00 мск.