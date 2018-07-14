Дешам: игроки заграничного происхождения обогащают французский футбол

Главный тренер французской команды напомнил, что в сборной есть игроки африканского происхождения из разных стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу только приобретает от того, что некоторые игроки команды не являются французами по происхождению. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер французов Дидье Дешам.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье в московских "Лужниках", начало - в 18:00 мск.

"Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим. Не стоит говорить о том, где, кто родился. Да, безусловно, те, кто будут смотреть завтрашний матч, будут испытывать гордость за тех, кто родился на их земле", - сказал Дешам.

Чемпионат мира завершится 15 июля.