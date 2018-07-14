Дешам: французам в финале ЧМ-2018 нужны уверенность, спокойствие и сосредоточенность

Специалист отметил, что противостояние французов с полузащитником хорватов Лукой Модричем будет отличаться от игры против лидера аргентинцев Лионеля Месси в 1/8 финала турнира

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу в предстоящем финале чемпионата мира с командой Хорватии главное помнить о трех вещах - уверенности, спокойствии и сосредоточенности. Такое мнение высказал на пресс- конференции накануне встречи главный тренер французов Дидье Дешам.

"Играть в финале чемпионата мира - это уже огромная привилегия, не может быть ничего лучше, чем играть в главном матче мирового первенства. Три слова - уверенность, спокойствие и сосредоточенность - вот все, что нам нужно в завтрашнем матче", - сказал Дешам.

Специалист отметил, что противостояние французов с полузащитником хорватов Лукой Модричем будет отличаться от игры против лидера аргентинцев Лионеля Месси в 1/8 финала (4:3).

"Модрич - быстрый игрок, который обладает огромной технической базой и оказывает большое влияние на игру своей команды. Хорваты играют коллективно, при этом он способен забить гол или отдать передачу. Тот же Месси - нападающий. Модрич может повести команду за собой, и нам нужно быть готовыми играть против команды, в которой есть такой футболист", - сказал он.

Дешам также заявил, что команда смогла сделать выводы после проигранного португальцам финала домашнего чемпионата Европы два года назад. "Соперник обладает командным опытом, у них зрелые и опытные футболисты. На протяжении турнира мы играли против команд с опытными игроками, хотя в моей команде больше молодых футболистов. Но девять игроков из того состава (на Евро-2016) в заявке команды, и они знают, что может случиться, мы учли ошибки, провели работу и к завтрашнему матчу будет совершенно иной подход", - объяснил он.