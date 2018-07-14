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14 июля, 16:58
На матч за третье место на чемпионате мира в Петербург приехали болельщики со всего мира
Болельщики сборной Англии
© Петр Ковалев/ТАСС
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За несколько часов до матча фанаты из разных стран начали прибывать к стадиону, где, несмотря на предупреждения МЧС о грозе, светило яркое солнце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков из разных стран приехали в Санкт-Петербург на матч за третье место на чемпионате мира по футболу - на стадионе в субботу встретятся команды Англии и Бельгии. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, явного преобладания символики какой- либо команды не было и у стадиона царит оживленная праздничная атмосфера.

За несколько часов до матча болельщики из разных стран начали прибывать к стадиону, где, несмотря на предупреждения МЧС о грозе, светило яркое солнце. Рядом со скульптурой Забиваки выстроилась очередь - все хотели сфотографироваться с талисманом чемпионата. Также болельщики разных стран фотографировались друг с другом на фоне стадиона. По-прежнему в городе много бразильцев, аргентинцев, иранцев, шведов, египтян и представителей других стран.

На площади перед стадионом было оживленно, но явного преобладания какой-либо команды не отмечалось. Матч за третье место пришли смотреть болельщики с российскими флагами, на которых надписями обозначена вся география страны. С разных сторон раздавались звуки дудок и универсальных футбольных кричалок. На небольшое время внимание к себе привлекла группа бельгийских болельщиков, англичане с флагами прошли на стадион спокойным шагом. По данным британского посольства, в Петербург поддержать сборную приехали 1,5-2 тыс. английских болельщиков.

Петербургский акцент

Многие петербуржцы пришли на матч в футболках бельгийской сборной с шестым номером, принадлежащим Акселю Витселю, который несколько лет назад играл в составе футбольного клуба "Зенит". "Наша сборная уже не играет, поэтому мы просто идем смотреть футбол на нашем стадионе", - поделился петербуржец Александр.

Накануне матча бывший игрок "Зенит", посол чемпионата мира по футболу Александр Кержаков встретился с Витселем, с которым когда-то вместе играл в составе клуба. На своей странице в Instagram бельгийский спортсмен написал, что рад снова встретиться с Кержаковым. На фотографии футболисты держат футболку бельгийской сборной с номером Витселя.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ранее заявил, что намерен пойти на матч вместе генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили. "Обязательно с вами сходим на футбол, посмотрим матч за третье место - должно быть интересно, такие команды представлены. И стадион наш посмотрите, мы его тоже планируем задействовать в качестве инфраструктуры для проведения масштабных событийных мероприятий для привлечения туристов", - сказал глава города. Он напомнил, что стадион может использоваться круглый год.

Известный российский актер и болельщик Михаил Боярский ранее сообщил ТАСС, что после проигрыша сборной России ни за кого не болеет, а просто смотрит трансляции игр чемпионата. При этом Боярский считал бельгийцев фаворитами еще в полуфинальном матче с французами, а по поводу англичан высказал сомнения в их шансах стать чемпионами и оказался прав. "Англичане, думаю, не смогут [стать чемпионами], при том, что они родоначальники футбола и симпатии к ним должны быть, я не болею за них, я болею только за музыкантов английских, за футболистов - нет", - сказал он.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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