На матч за третье место на чемпионате мира в Петербург приехали болельщики со всего мира

За несколько часов до матча фанаты из разных стран начали прибывать к стадиону, где, несмотря на предупреждения МЧС о грозе, светило яркое солнце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков из разных стран приехали в Санкт-Петербург на матч за третье место на чемпионате мира по футболу - на стадионе в субботу встретятся команды Англии и Бельгии. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, явного преобладания символики какой- либо команды не было и у стадиона царит оживленная праздничная атмосфера. За несколько часов до матча болельщики из разных стран начали прибывать к стадиону, где, несмотря на предупреждения МЧС о грозе, светило яркое солнце. Рядом со скульптурой Забиваки выстроилась очередь - все хотели сфотографироваться с талисманом чемпионата. Также болельщики разных стран фотографировались друг с другом на фоне стадиона. По-прежнему в городе много бразильцев, аргентинцев, иранцев, шведов, египтян и представителей других стран.

На матч за третье место на ЧМ-2018 идут болельщики из разных стран pic.twitter.com/Uf33VHlUCr — Kalinina Ekaterina (@Kalinaek) July 14, 2018

На площади перед стадионом было оживленно, но явного преобладания какой-либо команды не отмечалось. Матч за третье место пришли смотреть болельщики с российскими флагами, на которых надписями обозначена вся география страны. С разных сторон раздавались звуки дудок и универсальных футбольных кричалок. На небольшое время внимание к себе привлекла группа бельгийских болельщиков, англичане с флагами прошли на стадион спокойным шагом. По данным британского посольства, в Петербург поддержать сборную приехали 1,5-2 тыс. английских болельщиков. Петербургский акцент Многие петербуржцы пришли на матч в футболках бельгийской сборной с шестым номером, принадлежащим Акселю Витселю, который несколько лет назад играл в составе футбольного клуба "Зенит". "Наша сборная уже не играет, поэтому мы просто идем смотреть футбол на нашем стадионе", - поделился петербуржец Александр. Накануне матча бывший игрок "Зенит", посол чемпионата мира по футболу Александр Кержаков встретился с Витселем, с которым когда-то вместе играл в составе клуба. На своей странице в Instagram бельгийский спортсмен написал, что рад снова встретиться с Кержаковым. На фотографии футболисты держат футболку бельгийской сборной с номером Витселя.