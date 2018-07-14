Льорис: тренер Дешам сотворил чудо со сборной Франции по футболу на ЧМ

Голкипер отметил, что игроки команды настраиваются на главный матч в своей жизни

"Он сделал все правильно и совершил чудо, вместе мы смогли найти наилучшее решение, - ответил Льорис на вопрос об оборонительной тактике команды, которая стала проявляться по ходу турнира. - Талант игроков, усилия и концентрация - это все работа тренерского штаба и результат их усилий.

Надеемся, что завтра нам представится возможность показать себя в полной красе".

Голкипер отметил, что игроки команды настраиваются на главный матч в своей жизни. "Команда спокойна и давления не испытывает, хотя я отдаю себе отчет о том, какой путь мы прошли. Мы постараемся выйти на поле в лучшей форме, завтра нас ждет особый матч, главный в нашей жизни. С самого начала турнира мы должным образом прошли все вызовы, теперь нам необходимо сконцентрироваться на финале", - сказал он.

Задача - выиграть в основное время

Льорис назвал хорватскую команду особенной. "Мы прекрасно знаем соперника, игроки обладают хорошими физическими данными и волей к победе; в этой команде есть что-то особенное, у них замечательное поколение, с большим уважением отношусь к ним. Они сыграли три матча по 120 минут, и это говорит о многом. Завтра мы постараемся быть готовы к матчу как физически, так и психологически", - поделился ожиданиями он.

Голкипер отметил, что команда готова к тому, что встреча перейдет в дополнительное время и серию пенальти, но рассчитывает выиграть в основное. "Если будут пенальти, значит, будут пенальти. [Вратарь хорватов] Даниел Субашич показал достойную игру, и нам надо быть максимально сконцентрированными. У нас есть задача решить исход матча в основные 90 минут, нам нужно играть с большим желанием, с большой решимостью и выложиться по максимуму", - сказал он.

По словам Льориса, команда смогла отойти от обидного поражения в финале домашнего чемпионата Европы 2016 года от португальцев (0:1 в дополнительное время). "Большинство футболистов не играли на том турнире, а для тех, кто там был, было сложно с этим справиться. Не могу сказать, задумывались ли мы о том, что через два года дойдем до финала чемпионата мира. С тех пор все изменилось, начиная с игровой модели и заканчивая подготовкой, завтра будет отличная возможность перевернуть новую страницу в истории", - заявил он.