ФК "Нижний Новгород" готов платить адекватную плату за аренду стадиона ЧМ

На стадионе состоялись четыре игры группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" готов платить за арендную плату одноименного стадиона в случае адекватных расценок от собственника объекта - Федерального государственного унитарного предприятия "Спорт-Инжиниринг". Об этом ТАСС сообщил министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.

"Спорт-Инжиниринг" является собственником нескольких стадионов чемпионата мира 2018 года, один из которых - арена "Нижний Новгород". На стадионе состоялись четыре игры группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал. "Нижний Новгород" должен стать домашней ареной одноименного клуба, который до лета 2018 года назывался "Олимпиец".

"Если это будет адекватная арендная плата, то клуб готов, - сказал Панов. - Если "Спорт-Инжиниринг" будет завышать и ставить свои цены, то не готов. Поэтому идет обсуждение вопроса, все готовы играть, но должны быть разумные цены. Обсуждается право безвозмездного пользования, чтобы клубы могли оплачивать непосредственно расходы и затраты на проведение матчей".

Ранее сообщалось о том, что "Ростов" продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за построенную к ЧМ-2018 "Ростов-Арену". Стоимость одной игры на "Ростов-Арене", по данным местных СМИ, составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимпе-2" игра обходится клубу в 400 тысяч рублей. Позднее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович выразил уверенность, что клуб сможет найти финансовое решение этой проблемы.

"Всегда есть желание у собственников объектов подороже продать, а у арендаторов заплатить те деньги, которые они имеют. Нужно не просто играть в футбол ради того, чтобы и играть, но и иметь сбалансированный бюджет у клубов. Даже если есть деньги на аренду, все должно быть разумно", - заключил Панов.

"Нижний Новгород" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, в прошлом сезоне клуб занял 12-е место. В первом туре нового сезона нижегородская команда на выезде сыграет с саранской "Мордовией" 17 июля. Первый домашний матч сезона "Нижний Новгород" проведет 22 июля против "Тюмени".