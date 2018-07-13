Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ против бельгийцев

Английский нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, на его счету шесть забитых мячей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий английского "Тоттенхэма" Гарри Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира по футболу против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Гарри Магуайер, Киран Триппьер, Фил Джонс, Фабиан Дельф, Эрик Дайер, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

Кейн провел на мировом первенстве пять матчей. На его счету шесть забитых мячей, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

Встреча пройдет в субботу на стадионе "Санкт- Петербург", начало - 17:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля. В финальном матче, который состоится на стадионе "Лужники" в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии.