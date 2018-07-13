Азар и де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место ЧМ

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Эден Азар и Кевин де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин де Брюйне, Эден Азар, Насер Шадли, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку.

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 17:00 мск.