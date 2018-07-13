ФИФА предупредила Футбольную ассоциацию Англии за поведение болельщиков

ТАСС, 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Футбольной ассоциации Англии за поведение болельщиков во время полуфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Отмечается, что во время матча с хорватами английские болельщики исполняли песни и кричалки политического характера. "Решение было принято после того, как были проанализированы имеющиеся доказательства и рассмотрены все факторы, связанные с нарушениями, в том числе тот факт, что инцидент был вызван очень небольшой группой болельщиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение и оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 70 тыс. швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки. В частности, два члена сборной Англии демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.
Сборная Англии завершит выступление на чемпионате мира матчем за третье место против команды Бельгии, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.