Путин примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу

Также президент посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники". Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что финальный матч чемпионата посетят президенты десяти стран, в том числе французский лидер Эмманюэль Макрон и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, на финале турнира ожидаются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, глава правительства Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.