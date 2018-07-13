Оргкомитет "Россия-2018" оценил на отлично совместную работу с регионами по проведению ЧМ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России стал настоящим успехом с организационной точки зрения, все города, принимавшие матчи, справились на отлично с их проведением. Так оценили предварительные итоги турнира председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
До завершения чемпионата мира осталось всего два матча. В субботу в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между сборными Бельгии и Англии (начало в 17:00 мск), а в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" в финале встретятся хорваты и французы (18:00 мск). Турнир проходит с 14 июня в 11 городах.
"Практически по всем отзывам, которые у нас сегодня есть, чемпионат стал настоящим успехом. Считаю, что работу за все эти годы, а оргкомитет и все наши коллеги, партнеры работали несколько лет, можно оценить на отлично. Города справились", - заявил Дворкович.
"Самое главное, что наши граждане показали, кто мы, какова Россия открытая, дружелюбная, гостеприимная страна", - добавил Дворкович.
Сорокин отметил, что в России было зафиксировано очень много беспрецедентных цифр в истории футбола. "Красноречиво, сами за себя говорят цифры, основные параметры турнира. В целом посещаемость стадионов нас приятно удивила - это 98%, мы завтра приблизимся к отметке 3 млн билетов на чемпионат мира, которые были так или иначе распространены", - сказал он.
Сорокин отдельно поблагодарил министерство транспорта, во многом благодаря которому удалось выдержать огромную нагрузку на аэропорты и железнодорожные вокзалы. "В целом у нас есть цифра, которая даже меня поражает: в период чемпионата мира аэропорты "переварили" 15 млн человек - это действительно ошеломляющая цифра. Что касается бесплатных поездов, то ими воспользовалось более 300 тыс. человек, средняя заполняемость поездов - 70%. Это тоже очень хороший результат, эта инициатива была тепло встречена болельщиками, особенно иностранными", - отметил он.
Во время чемпионата мира был установлен рекорд посещаемости фестивалей болельщиков. "Через фестивали прошло более 7 млн человек, это больше, чем в Бразилии, - подчеркнул Сорокин. - Действительно, эти площадки для просмотра матчей стали настолько популярны, что в Москве пришлось сделать еще один фестиваль, около стадиона "Спартак", за что мы очень благодарны властям города".
Чемпионат мира продемонстрировал огромный всплеск туризма: в этот период Россию посетило более 1 млн иностранных гостей в сжатые сроки. "Это, наверное, тоже одна из беспрецедентных цифр, не имеющих аналогов в истории", - подчеркнул Сорокин.
При этом болельщики из Латинской Америки превзошли европейцев по численности. "Мы можем только строить какие- то догадки, почему европейцы не приехали в таком большом количестве поболеть за свои команды. Но самое главное, что по ходу турнира они почувствовали вкус нашего чемпионата мира. Например, в Англии 18 тыс. человек оформили паспорт болельщика, и по ходу чемпионата к ним добавились еще 12 тыс. фанатов", - отметил Сорокин.
Сорокин подчеркнул, что во время чемпионата не возникло ни одного инцидента. "Конечно, еще два матча, но тем не менее подводим итог на сегодняшний день", - отметил он. "Много серьезных иностранных футбольных коллег ко мне подошли и сказали: "Ты знаешь, первая страна, где пограничники, сотрудники безопасности на рамках улыбаются и говорят: добро пожаловать! Такого я никогда не видел, что вы с ними сделали?" - добавил Сорокин.
Отдельной темой обсуждения стало наследие чемпионата мира. "Сейчас, забегая вперед, скажу, что кроме материальной инфраструктуры главным наследием я считаю изменение облика страны, настроения людей (это все-таки самое важное) и квалификации многих тысяч людей, которые были так или иначе задействованы во время подготовки и проведения чемпионата мира, - отметил Дворкович. - Изменившиеся люди - это самое-самое важное".
"Если говорить о спортивной инфраструктуре, кроме стадионов это еще и тренировочные базы, площадки, которые прежде всего будут использоваться для подготовки юных, молодых футболистов, - продолжил Дворкович. - Это база для занятий именно массовым спортом. Будут созданы новые клубы, будут развиваться футбольные школы, и эта материальная база будет использоваться на 100% в постоянном режиме".
Дворкович подчеркнул, что остальная инфраструктура, в частности транспортная, все равно была создана, просто позднее, не так концентрированно. "То, что мы это сделали в такой короткий период времени, я имею в виду аэропорты, дороги, гостиницы, все остальное, - это очень важно, - сказал он. - Теперь это громадный стимул для развития туризма в стране, для облегчения логистики в целом по стране как внутри страны для наших граждан, так и для наших гостей. И эта инфраструктура будет задействована практически в полном объеме".