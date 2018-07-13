Оргкомитет "Россия-2018" оценил на отлично совместную работу с регионами по проведению ЧМ

Матчи мирового первенства прошли в 11 российских городах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России стал настоящим успехом с организационной точки зрения, все города, принимавшие матчи, справились на отлично с их проведением. Так оценили предварительные итоги турнира председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. До завершения чемпионата мира осталось всего два матча. В субботу в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между сборными Бельгии и Англии (начало в 17:00 мск), а в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" в финале встретятся хорваты и французы (18:00 мск). Турнир проходит с 14 июня в 11 городах. "Практически по всем отзывам, которые у нас сегодня есть, чемпионат стал настоящим успехом. Считаю, что работу за все эти годы, а оргкомитет и все наши коллеги, партнеры работали несколько лет, можно оценить на отлично. Города справились", - заявил Дворкович. "Самое главное, что наши граждане показали, кто мы, какова Россия открытая, дружелюбная, гостеприимная страна", - добавил Дворкович.

Сорокин отметил, что в России было зафиксировано очень много беспрецедентных цифр в истории футбола. "Красноречиво, сами за себя говорят цифры, основные параметры турнира. В целом посещаемость стадионов нас приятно удивила - это 98%, мы завтра приблизимся к отметке 3 млн билетов на чемпионат мира, которые были так или иначе распространены", - сказал он. Сорокин отдельно поблагодарил министерство транспорта, во многом благодаря которому удалось выдержать огромную нагрузку на аэропорты и железнодорожные вокзалы. "В целом у нас есть цифра, которая даже меня поражает: в период чемпионата мира аэропорты "переварили" 15 млн человек - это действительно ошеломляющая цифра. Что касается бесплатных поездов, то ими воспользовалось более 300 тыс. человек, средняя заполняемость поездов - 70%. Это тоже очень хороший результат, эта инициатива была тепло встречена болельщиками, особенно иностранными", - отметил он. Фан-зоны установили рекорд Во время чемпионата мира был установлен рекорд посещаемости фестивалей болельщиков. "Через фестивали прошло более 7 млн человек, это больше, чем в Бразилии, - подчеркнул Сорокин. - Действительно, эти площадки для просмотра матчей стали настолько популярны, что в Москве пришлось сделать еще один фестиваль, около стадиона "Спартак", за что мы очень благодарны властям города". Чемпионат мира продемонстрировал огромный всплеск туризма: в этот период Россию посетило более 1 млн иностранных гостей в сжатые сроки. "Это, наверное, тоже одна из беспрецедентных цифр, не имеющих аналогов в истории", - подчеркнул Сорокин.