Аббас поздравил Путина с успешной организацией ЧМ-2018

Президент Палестины отметил, что "рад приехать в Москву в дни проведения чемпионата, за которым наблюдает весь мир"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Проведение Россией чемпионата мира по футболу 2018 года стало примером успешной организации таких крупных соревнований. Такое мнение высказал в субботу президент Палестины Махмуд Аббас на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что рад приехать в Москву в дни проведения чемпионата, за которым наблюдает весь мир. "Все отмечают успешную организацию Российской Федерацией [чемпионата], - сказал Аббас. - Организация этого чемпионата мира уже стала примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные соревнования".

"В связи с этим позвольте поздравить вас с тем, чего удалось достичь", - обратился Аббас к Путину.

Палестинский лидер в начале беседы также отметил, что регулярные встречи с российским руководством помогают развитию как двусторонних отношений РФ и Палестины, так и решению региональных вопросов.