ФИФА не стала наказывать хорватского футболиста Виду за высказывания о Белграде

Ранее было опубликовано видео, на котором Вида в раздевалке говорит "Белград, гори"

Ранее было опубликовано видео, на котором Вида после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в раздевалке говорит "Белград, гори". На том же видео хорват скандирует "Слава Украине!".

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывания о Белграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

"После полного анализа второго видео с участием хорватского игрока Домагоя Виды дисциплинарный комитет ФИФА установил, что запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции. Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о первом видео, на котором Вида кричит "Слава Украине!" ФИФА вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение. Сам защитник заявил, что не вкладывал в эти слова политический смысл, и принес свои извинения. В течение полуфинального матча против англичан (хорваты выиграли со счетом 2:1 в дополнительное время) трибуны "Лужников" свистели и неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч оказывался у Виды.

В финале чемпионата мира хорваты сыграют с французами. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", начало в 18:00 мск.