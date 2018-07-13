Игнатьев: матч за третье место на чемпионате мира должен проводиться, это зрелищно

Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что матч за бронзовые медали чемпионата мира нельзя отменять. Его слова приводит "Газета.Ru".

В матче за третье место встречаются две команды, проигравшие полуфиналы чемпионата мира. Футбольные эксперты и спортивные СМИ не раз поднимали вопрос о нецелесообразности проведения такого матча. При этом на чемпионате Европы подобная схема не используется с 1984 года: победители полуфиналов играют в финальном матче, проигравшие завершают выступление на турнире, но получают по комплекту бронзовых медалей.

Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 17:00 мск.

"Вот ты занимаешь третье или пятое место, спустя годы у тебя дети спрашивают: а чего ты добился на ЧМ? Разумеется, есть разница между 10-м местом и бронзовым призером чемпионата мира. Для меня понятно, что этот матч должен быть", - рассказал Игнатьев.

"Все матчи, которые проходят раз в четыре года, интересны. Я убежден, что болельщики будут смотреть игру. Все-таки разыгрываются медали. Пытаюсь убедить всех, что это не только интересно, но и вписывается в рамки этого соревнования, лично я с удовольствием посмотрю матч", - добавил тренер.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в "Лужниках" 15 июля, начало - 18:00 мск.