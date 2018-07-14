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14 июля, 14:29
Эксперт: сборные Англии и Бельгии по футболу будут фаворитами следующих крупных турниров
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Английская и бельгийская команды сыграют друг с другом в матче за третье место ЧМ-2018

ТАСС, 14 июля. Команды Англии и Бельгии на будущих крупных футбольных турнирах будут одними из фаворитов. Такое мнение высказал бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 17:00 мск.

"У них потрясающая плеяда игроков - все бельгийцы выступают в топ-клубах, у англичан очень молодая и перспективная сборная, - рассказал Силкин. - Видно, что поставлена детско-юношеская работа. На будущих крупных турнирах они будут одними из фаворитов".

По мнению бывшего наставника московского "Динамо", фаворитом матча за бронзовые медали являются бельгийцы. "Фаворит - сборная Бельгии. У них более опытная команда", - сказал Силкин.

Тренер предположил, что вероятна ротация состава англичан из-за того, что у них было меньше времени для отдыха. "У англичан было на день меньше отдыха, игралось дополнительное время. С учетом этих факторов вполне вероятно, что кого-то их игроков стартового состава мы не увидим с первых минут", - сказал Силкин.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в "Лужниках" 15 июля, начало - 18:00 мск.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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